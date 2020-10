La efectividad de la vacuna, según los CDC hace referencia a la protección que brinda la vacuna según se midió en los estudios de observación.

Científicos de la Universidad de Oxford recientemente han defendido un artículo publicado por la revista "The Lancet" que advierte la necesidad de elaborar una metodología para evaluar la eficacia de las vacunas contra covid-19 pues los investigadores resaltan que determinar si una vacuna protege contra los efectos más severos de la enfermedad y reduce la mortalidad requiere de "estudios continuados a largo plazo".

Lo anterior indicaría que la llamada "carrera contra la covid" que tiene como prioridad obtener una vacuna contra la enfermedad en poco tiempo, sacrificaría los puntos principales para habilitar una vacuna como son la seguridad y eficacia.

Vacunas contra covid podrían no ser tan eficaces, ¿por qué?

Al respecto, el subsecretario de Salud en México, Hugo López- Gatell dijo durante Conferencia de Prensa que hay que tener conciencia de que hasta que no se tengan vacunas seguras y eficaces, y hasta que no se tenga la aplicación de las vacunas en el mundo entero no se tendrá un instrumento de prevención directa, de prevención específica y agregó:

"Incluso hay que tener en cuenta que el proceso de las vacunas, de identificación de sus capacidades, podría resultar en una vacuna que no fuera de alta eficacia. Esto también lo hemos comentado y es una realidad que hay que tener claros".

López-Gatell también refirió que es muy importante tener vacunas, como dijo, lo destacó también el actual canciller, Marcelo Ebrard:

"La importancia de tenerlas y tenerlas oportunamente, pero los distintos candidatos a vacuna podrían tener altas eficacias, es decir, que reduzcan una proporción muy grande de los contagios, o no ser tan eficaces".

Respecto a lo anterior, el subsecretario de Salud dijo que en las vacunas tenemos ejemplos de ello y citó a la vacuna contra el sarampión:

"La vacuna contra el sarampión, por ejemplo, tiene una eficacia superior al 95 por ciento, esto quiere decir que se reduce 95 por ciento la probabilidad de contagio; pero tenemos otras vacunas, como la de la influenza, que tienen una reducción cercana al 40 por ciento en la probabilidad de contagio. Entonces, de este segundo ejemplo, el de la influenza, por eso se usa selectivamente, porque su mayor utilidad es reducir el riesgo de complicaciones, no reducir la transmisión".

López-Gatell explicó también que, desde luego es deseable tener vacuna, pero enfatizó que sea en la medida en que sea segura y eficaz y respecto a uso de cubrebocas comentó que en múltiples ocasiones se ha dicho en la narrativa pública y en la conversación pública, la importancia de su uso, que se ha sobreestimado y puntualizó:

"Y reitero para que no haya inquietud, sé que esto ha causado inquietud social. No estamos diciendo que no lo recomendemos, lo que estamos diciendo es que la evidencia científica lo que muestra es que es un instrumento auxiliar, complementa otras medidas, este es el posicionamiento de la Organización de la Salud, de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, de los de Europa y también del Gobierno de México".

Eficacia o efectividad de las vacunas: ¿es lo mismo?

Conforme información de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) el término eficacia de la vacuna se refiere a la protección de la vacuna medida en los RCT (ensayo controlado y aleatorizado, por sus siglas en inglés) normalmente bajo condiciones óptimas en que el almacenamiento y la distribución de las vacunas son monitoreados y los participantes son generalmente sanos.

Por otro lado, la efectividad de la vacuna, según los CDC hace referencia a la protección que brinda la vacuna según se midió en los estudios de observación que incluyen personas con afecciones médicas subyacentes que han recibido vacunas por distintos proveedores de atención médica bajo condiciones reales.