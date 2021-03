Vacunados contra covid, pueden reunirse sin cubrebocas: CDC

Esto aplicaría específicamente para aquellos estadounidenses vacunados contra covid que ya hayan recibido las dos dosis de vacuna contra covid.

Las personas vacunadas contra covid pueden reunirse en pequeños grupos dentro de espacios cerrados sin usar cubrebocas ni respetar el distanciamiento social, revelaron este lunes las autoridades sanitarias de Estados Unidos a través de una guía.

Además de lo anterior, las personas vacunadas también pueden reunirse sin cubrebocas con personas no vacunadas de otro hogar si estas no tienen factores de riesgo frente a la covid-19, declaró la directora de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky.

Personas vacunadas contra covid con las dos dosis, pueden reunirse sin cubrebocas: CDC

Por otro lado, las personas vacunadas que se reúnan con personas sin vacunarse de varios hogares distintos a la vez que tendrán que seguir usando cubrebocas y mantener el distanciamiento social, además deberán:

- Evitar reuniones con mucha gente

- Usar cubrebocas y mantener distanciamiento social en espacios públicos

- Evitar los viajes.

La guía que está diseñada para responder las dudas de los adultos se han vacunado y buscan mayor libertad para visitar a sus familiares, viajar o hacer otras cosas como lo hacían antes de que la pandemia de covid-19 comenzara y Walensky también agrega:

"Sabemos que las personas quieren vacunarse para poder volver a hacer las cosas que disfrutan con las personas que aman".

¿Quiénes se consideran como personas vacunadas?

Se habla de personas vacunadas cuando se trata de personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna contra covid, es decir, una persona está vacunada cuando han pasado dos semanas desde la inyección de la segunda dosis en el caso de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, o de la dosis única, en el caso de Johnson & Johnson.

Walensky explica que los abuelos ya podrían visitar a sus familias, siempre y cuando no tengan factores de riesgo que los hagan más vulnerables a formas graves de covid.

"Si los abuelos se vacunaron, pueden visitar a sus hijos y su familia, incluso si ellos no han sido vacunados".

Los factores de riesgo que hacen más propensos a covid a los adultos mayores son:

- Obesidad

- Cardiopatías

- Diabetes.

¿Todavía en cuarentena?

Las personas vacunadas además no requieren ponerse en cuarentena o realizarse prueba de covid si no presentan síntomas después de haber tenido contacto con alguien contagiado de covid.

Pese a las nuevas recomendaciones otorgadas por el personal sanitario, las medidas de restricción aún son obligatorias y aplicadas a nivel local:

"Varios estados recientemente levantaron la obligación de usar cubrebocas debido a la caída de hospitalizaciones y de nuevos contagiados registrados en las últimas semanas. Actualmente, el 9,2% de la población estadounidense está totalmente vacunada según las autoridades".

En el territorio estadounidense ya se han aplicado 90 millones de dosis y sus campañas de vacunación continúan creciente como refiere el consejero de la Casa Blanca para la pandemia, Andy Slavitt:

"Un promedio diario de 2.2 millones de personas recibió la inyección en la última semana; con un récord de 2.9 millones el sábado."

