Vacuna de Pfizer sería efectiva vs variantes más contagiosas: estudio

Fue eficaz para neutralizar el virus con la mutación N501Y que se encuentra presente en las variantes reportadas en Reino Unido y Sudáfrica.

ADRIÁN AGUIRRE 08/01/2021

08/01/2021 10:14 hrs.

Algunas personas se preocuparon porque pensaron que las vacunas contra el coronavirus no iban a funcionar contra la nueva cepa de covid, sin embargo, un estudio publicado el 7 de enero en el portal bioRxiv encontró que la vacuna de Pfizer parece efectiva contra las variantes más recientes del virus.

El estudio en cuestión todavía no ha sido revisado por pares, pero especialistas de la rama de medicina de la Universidad de Texas mencionaron que la vacuna de Pfizer fue eficaz para neutralizar el virus con la mutación N501Y que se encuentra presente en las variantes reportadas en Reino Unido y Sudáfrica.

Vacuna de Pfizer podría combatir la nueva cepa de covid

Los investigadores de la rama médica de la Universidad de Texas explican que las nuevas cepas de covid que han surgido en Reino Unido y Sudáfrica comparten el pico de sustitución N501Y y que esto es algo preocupante, ya que la mutación aumenta la unión a la enzima convertidora de angiotensina 2 (la enzima receptora) y se encuentra localizada en el punto de unión del receptor viral para el ingreso de las células.

Para ver si la vacuna de Pfizer era efectiva contra la nueva cepa de covid, los especialistas generaron SARS-CoV-2 isogénico con mutaciones N501Y e Y501 y llevaron a cabo sus pruebas.

La Real Academia Española define la palabra "isogénico" como: "procedente de un individuo genéticamente idéntico del que lo recibe".

Reuters informa que la investigación se llevó a cabo con muestras de sangre de personas que habían recibido la vacuna de Pfizer y que si bien sus resultados son limitados debido a que no analizan el grupo completo de mutaciones que se han encontrado en las nuevas variantes de propagación rápida, Phil Dormitzer, uno de los principales científicos de Pfizer, se mostró esperanzado con los resultados.

"Es alentador que la vacuna de Pfizer parezca efectiva contra la mutación, así como vs otras 15 mutaciones que la compañía ha probado con anterioridad. Hemos probado 16 mutaciones diferentes y ninguna de ellas ha tenido realmente un impacto importante. Esa es la buena noticia, pero eso no significa que el 17 no lo hará", mencionó Dormitzer.

Nueva cepa de covid: ¿Qué se buscó con el estudio?

The Guardian señala que los investigadores de la Universidad de Texas probaron la capacidad de los anticuerpos para neutralizar las variantes diseñadas para alojar la mutación N501Y y descubrieron que las personas que habían recibido la vacuna de Pfizer habían desarrollado anticuerpos con la capacidad de actuar contra los microorganismos con N501Y.

Todavía se necesita una mayor investigación al respecto y ver si la vacuna de Pfizer también funciona contra la variante E484K que se encontró en Sudáfrica, pero el que las personas vacunadas hayan desarrollado anticuerpos capaces de luchar contra una de las variantes presentes en la nueva cepa de covid es una buena noticia.

