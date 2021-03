Conforme un nuevo estudio, la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford puede brindar una fuerte protección contra la covid-19 al prevenir completamente los peores desenlaces de la enfermedad.

La vacuna ya se ha aprobado en más de 70 países, aunque no es la única alternativa pues una amplia variedad de vacunas contra covid ya circulan alrededor de todo el mundo.

El reciente ensayo ampliado informó que no se encontraron problemas graves de seguridad con la vacuna de AstraZeneca, aunque ningún ensayo clínico sería lo suficientemente grande para descartar efectos secundarios extremadamente raros.

Vacuna AstraZeneca previene los peores desenlaces de covid-19

Recientemente, la confianza en la vacuna de AstraZeneca se vio afectada cuando más de una docena de países, predominantemente europeos, aprobaron la suspensión temporal de la aplicación de dichas vacunas por los posibles efectos secundarios raros.

Los resultados obtenidos en el nuevo ensayo podrían ayudar en Europa pues los reguladores han iniciado una revisión de seguridad de la vacuna a principios de este mes después de que un pequeño número de personas a las que se les había aplicado el producto, desarrollaran coágulos sanguíneos y sangrado anormal.

Según información publicada en MedlinePlus, los coágulos sanguíneos son masas que se presentan cuando la sangre se endurece y pasa de estado líquido a sólido.

Vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford, hasta 79% efectiva

Para el ensayo fueron involucrados más de 32 mil participantes y se trata de la prueba más grande de este tipo para la vacuna.

Por medio de un comunicado, la farmacéutica informó que la vacuna fue 79 por ciento efectiva en general para prevenir infecciones sintomáticas, es decir, un porcentaje más alto del que se reportó en ensayos clínicos previos.

Además de lo anterior, el ensayo mostró que la vacuna ofrecía una fuerte protección para las personas mayores, un grupo de edad que no había tenido una representación significativa en estudios anteriores.

¿Demasiado tarde?

Al respecto, información publicada en The New York Times advierte que los datos de este ensayo podrían llegar demasiado tarde en Estados Unidos pues en este país la vacuna aún no está autorizada y es poco probable que esté disponible antes de mayo:

"Para entonces, predicen los funcionarios federales, habrá suficientes dosis de vacunas para todos los adultos del país de las tres vacunas que ya han sido autorizadas".

Los participantes que recibieron la vacuna en el ensayo no tuvieron un mayor riesgo de coágulos sanguíneos o enfermedades relacionadas. En búsqueda específica no se encontró ningún caso de trombosis del seno venoso cerebral (coágulos de sangre en el cerebro que pueden provocar hemorragias peligrosas) que produzcan algunas de las preocupaciones más graves en Europa.

Evaluar la seguridad en situaciones reales...

Pese a que el ensayo reciente no mostró ningún signo de coágulos o sangrado anormales, los problemas de seguridad podrían ser detectados solamente en la aplicación real, es decir, cuando la vacuna se aplica a millones de personas.

Finalmente, AstraZeneca ha dicho que lanzará 30 millones de dosis a los EE. UU. Tan pronto como reciba la autorización. Decenas de millones de esas dosis ya están listas para enviarse o cerca de ellas. Los funcionarios estadounidenses acordaron prestar 4 millones de dosis a Canadá y México.

