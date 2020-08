Uso obligatorio de cubrebocas reduciría aumento de casos covid-19

Un estudio en EUA reveló que los estados que le pidieron a su gente que usara esta herramienta de protección, vieron mejoras en sus casos de covid-19

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 05/08/2020

05/08/2020 18:12 hrs.

Si todos usáramos cubrebocas, la pandemia se controlaría. Al parecer es un hecho. Hace poco, un especialista mencionaba que si todas las personas usaran cubrebocas, el coronavirus podría controlarse en cuatro, seis u ocho semanas. De ahí la importancia del cubrebocas.

Pero la importancia del cubrebocas no se queda ahí. Ahora, un estudio realizado por investigadores del Departamento de Gestión y Política de Salud en el Colegio de Salud Pública de la Universidad de Iowa, llegó a la conclusión de que el uso obligatorio del cubrebocas podría reducir el aumento de casos de covid.

Puedes leer: ¿Se puede contagiar el covid-19 a través del humo del cigarro?

¿Tendría que ser obligatorio? La importancia del cubrebocas y los resultados del estudio

Para llegar a sus conclusiones, los autores del estudio, quienes publicaron sus resultados en Health Affairs, identificaron los efectos de los mandatos estatales para el uso de cubrebocas en público sobre la tasa diaria de crecimiento del nuevo coronavirus covid-19 y utilizaron un estudio de eventos para examinar los efectos durante diferentes periodos de tiempo.

"Esta evidencia es crítica, ya que los estados y países de todo el mundo comienzan a cambiar a "reabrir" sus economías y a medida que aumenta el tráfico peatonal. Obligar al uso público de las máscaras se ha convertido en un tema polémico social y políticamente", explicaron los autores.

En sus palabras, el obligar al público a usar un cubrebocas es un tema polémico tanto en lo político como en lo social y ha tenido múltiples protestas e incluso actos de violencia en Estados Unidos dirigidos a empleados y a todo aquel que pida a las personas que usen cubrebocas.

Sin embargo, a pesar de ser una medida un tanto polémica, la importancia del cubrebocas demostró ser tal, que los estados que le pidieron a su gente que usara esta herramienta de protección, vieron mejoras en sus casos de covid-19.

"Hubo una disminución significativa en la tasa de crecimiento diario de covid-19 después de la obligatoriedad de las cubiertas faciales en público", explican los investigadores, quienes mencionaron algo interesante:

"El efecto aumentó con el tiempo después de que se firmaron las órdenes. Específicamente, la tasa de casos diarios disminuyó en 0.9, 1.1, 1.4, 1.7 y 2.0 puntos porcentuales dentro de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20 y 21 o más días después de la firma, respectivamente"

También te puede interesar: Las 5 dudas más comunes sobre los cubrebocas de tela

Cabe destacar que la mañana del 4 de agosto, durante la videoconferencia de prensa matutina, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que no está de acuerdo con la iniciativa para multar a quien no use cubrebocas y mencionó lo siguiente sobre el tema:

"No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la ciudadanía, y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana. El número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas ha ido incrementándose en la ciudad y vamos a seguir insistiendo en la información. No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos; se han generado, además, temas de abuso policial en otros lados, y no queremos caer", indicó Sheinbaum.

#EnVivo ?? #Videoconferencia de prensa. Estamos fortaleciendo la atención temprana para enfermos de covid 19, si tienes síntomas recuerda llamar a Locatel o mandar un sms al 51515. #ProtégeteYProtegeALosDemáshttps://t.co/eQnqv9Cllr — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 4, 2020

La importancia del cubrebocas es tal que puede proteger a muchas personas, incluyéndonos a nosotros mismos, y si bien no se puede obligar a las personas a usar cubrebocas, la investigación que se realizó en Estados Unidos reveló que sí podría haber una mejora y una reducción del aumento de casos de covid-19.

¿Creen que el uso del cubrebocas debería ser obligatorio?, ¿Qué opinan de la importancia del cubrebocas?