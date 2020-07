¿Uso de cubrebocas en interiores? Expertos proponen que sí

239 expertos advirtieron que el coronavirus causante de la covid-19 puede contagiarse por el aire, lo que cambiaría las medidas de prevención en interiores

A través de una carta dirigida a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 239 científicos en 32 países alrededor del mundo, advirtieron que el coronavirus causante de la covid-19 puede contagiarse por el aire.

De acuerdo con el medio The New York Times, dicha carta abierta reúne evidencia científica necesaria para evidenciar que el coronavirus SARS-CoV-2 puede viajar a través del aire e infectar a las personas que aspiren las partículas contaminadas, por lo que los científicos solicitan a la OMS cambiar sus recomendaciones sobre este método de propagación, sobre todo por sus implicaciones en el control de la pandemia en interiores.

Hasta ahora, la OMS ha publicado en sus recomendaciones ante covid-19, que la transmisión del virus en el aire es posible sólo después de procedimientos médicos que producen aerosoles o gotas de menos de cinco micras.

Cambiarían las medidas precaución en el interior

De acuerdo con científicos consultados, el hecho de que el coronavirus se propague a través del aire, provocaría el reforzamiento de medidas de seguridad y mitigación del virus en lugares cerrados, puesto que en lugares como oficinas y escuelas, donde se reúne un gran número de personas, el distanciamiento físico no detendría la propagación del virus.

Debido a ello es posible que se necesite usar cubrebocas en interiores donde haya más personas, incluso si éstas están respetando la sana distancia. Además, se tendrían que modificar los sistemas de ventilación en escuelas, oficinas y negocios, con el fin de instalar filtros potentes que reduzcan la presencia del SARS-CoV-2 en el ambiente o se añadan espacios de ventilación para la circulación del aire.

Así mismo, a partir de la evidencia existente sobre la presencia del virus causante de la covid-19 en el aire, se recuerda que los médicos de primera línea en la pandemia deben utilizar máscaras N95 para evitar contraer el virus, y se apunta sobre la necesidad de usar luz ultravioleta para eliminar el coronavirus dentro de espacios cerrados, pues los aerosoles contaminados pueden propagar la enfermedad.

Existe evidencia científica de que el coronavirus se transmite por el aire

De acuerdo con los expertos, existe evidencia científica suficiente para puntualizar que el coronavirus causante de la covid-19 puede viajar y transmitirse por el aire, ya se por grandes gotas respiratorias disparadas después de un estornudo, o por gotas más pequeñas exhaladas al hablar.

Desde el mes de abril, expertos en calidad del aire advirtieron a la OMS sobre la creciente evidencia de que el coronavirus puede viajar a través de nubes de aerosoles producidas por una persona infectada, particularmente en espacios poco ventilados.

Además, se menciona que la OMS ha distinguido entre aerosoles pequeños y gotas más grandes, a pesar de la evidencia de que una persona portadora del coronavirus puede producir ambos fluidos, los cuales pueden ser infecciosos si son aspirados por una persona sana.

La necesidad del "principio de precaución"

Los científicos presentes en dicha carta apuntan que no hay pruebas incontrovertibles de que el coronavirus SARS-CoV-2 viaja o se transmite significativamente por aerosoles, pero tampoco hay ninguna evidencia de que no se así, por lo que la OMS debería recurrir al "principio de precaución".

El principio de precaución indica que, aunque no haya evidencia definitiva de que el coronavirus puede propagarse por el aire, es necesario aplicar recomendaciones para evitar el contagio por esta vía, pues mientras no se descarte esta posibilidad se debe asumir "lo peor del virus" y tratar de que no se propague de esta forma.

Los expertos recordaron que la OMS ha asumido una postura sólida ante la posibilidad de que el coronavirus se transmita por el contacto de superficies contaminadas, a pesar de que no existe evidencia definitiva de ello, por lo que esperan que el Organismo tome la misma postura ante la propagación del coronavirus a través del aire.