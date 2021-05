¿Usar cubrebocas para siempre? Algunas personas ya lo decidieron así

Los cubrebocas han surgido como una estrategia preventiva durante la pandemia, aunque no a todos les parece así...

Conforme información publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las mascarillas o cubrebocas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas:

"El uso de una mascarilla por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la covid-19. Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Para que sean lo más eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente".

¿Utilizar el cubrebocas para siempre?

Al respecto, información publicada por The New York Times (NYT) refiere que ya sean de tela o polipropileno, los cubrebocas han surgido como una estrategia preventiva durante la pandemia, aunque no a todos les parece así:

"El año pasado, los manifestantes organizaron manifestaciones en contra de los requisitos oficiales de usar máscaras, construyeron piras para quemarlas en protesta y desencadenaron fósforos de gritos cuando se enfrentaron a no usarlas dentro de los supermercados".

La información de NYT detalla además que a medida que más estadounidenses se vacunan y se aflojan las restricciones de virus, las mascarillas o cubrebocas están en el centro de una segunda ronda en la pelea cultural del país:

"Esta vez, las personas que optan por seguir cubriéndose la cara se han convertido en blanco de la ira pública. En entrevistas, las personas vacunadas que continuaron usando cubrebocas dijeron que estaban cada vez más bajo presión, especialmente en los últimos días; amigos y familiares les han instado a que se relajen, o incluso les han sugerido que están paranoicos".

En ese sentido, siguiendo la última guía de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), al menos 20 estados revocaron los mandatos de cubrebocas o emitieron órdenes que otorgaban a las personas vacunadas exenciones de usar máscaras. Otros estados, incluido Nueva York, dijeron que estaban revisando sus reglas.

¿Cómo utilizar adecuadamente el cubrebocas?

Finalmente, la OMS ha sugerido, las siguientes indicaciones básicas sobre la manera adecuada de ponerse la mascarilla:

- Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela, y cada vez que la toque.

- Compruebe que le cubre la nariz, la boca y el mentón.

- Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia; si es de tela lávela cada día y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de basura.

- No utilice mascarillas con válvulas.

