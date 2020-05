Un millón de pruebas de covid permitiría regreso a "normalidad segura"

Una alta sensibilidad permite detectar los casos verdaderos positivos y una alta especificidad permite identificar a los verdaderos negativos.

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue clara respecto a la aplicación masiva de pruebas como forma de combatir la epidemia de covid-19 y diversos especialistas han señalado la importancia de aplicar pruebas a todas aquellas personas que presenten síntomas, además de realizarlas también a sus contactos cercanos.

Se ha dicho además que realizar pruebas al personal de salud y pacientes hospitalizados permitiría establecer mejores medidas y acciones para el aislamiento y un retorno seguro a la "normalidad" o como ya la han llamado, "nueva normalidad".

Entre estos especialistas, está Jaime Sepúlveda, director del Instituto de Ciencias de Salud Global en la Universidad de California, San Francisco y Profesor Distinguido de Epidemiología y Salud Global, quien compara la aplicación de 129 mil pruebas de detección en México con las 300 mil pruebas diarias que se hacen en Estados Unidos, lo cual significa que en México se hacen mucho menos pruebas que en el país vecino.

Incluso, países como Guatemala, Bolivia o Dinamarca, realizan más y Sepúlveda subraya la importancia de realizar más pruebas:

"Si queremos tener un retorno más seguro a clases y a labores, un cálculo conservador es que México necesitaría hacer al menos un millón de pruebas por mes".

Las pruebas para detección de covid-19 que se conocen hasta este momento

Recientemente, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó la primera prueba diagnóstica de covid-19 en Estados Unidos, a partir de una muestra de saliva que se puede recolectar desde casa. El nuevo tipo de prueba fue desarrollada por la Universidad de Rutgers y permite un diagnóstico más fácil y rápido. Se trata de una autorización de uso de emergencia y no de una autorización general para la recolección casera de muestras de saliva como aclara Stephen Hahn, comisionado de la FDA:

"Es una nueva opción para la recolección segura, simple y conveniente de muestras necesarias para la prueba, sin tener que visitar a un médico, hospital o sitio de prueba".

La ventaja de la nueva prueba es que se realiza en casa, lo malo es que no es tan precisa como las tomadas con hisopo.

Pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos no sirven para detectar infecciones presentes y los anticuerpos de una infección pasada, tardan alrededor de tres semanas en aparecer, sin embargo, permiten conocer qué proporción de la población en un lugar determinado, ya estuvo expuesta al nuevo virus.

Por otro lado, las pruebas de antígeno pueden realizarse en cualquier clínica con equipo portátil, a bajo costo y con resultados en 15 minutos pero no son tan sensibles como una prueba de PCR.

En la búsqueda de la prueba ideal...

Si bien existen diferencias entre las distintas pruebas disponibles para la detección de covid-19, existen algunas características

- Precisión

- Complejidad

- Tiempos de respuesta

- Costos

- Alta sensibilidad

- Alta especificidad.

Respecto a los últimos dos puntos una alta sensibilidad permite detectar los casos verdaderos positivos y una alta especificidad permite identificar a los verdaderos negativos por lo que una prueba para covid-19 que sea 100% sensible detectaría correctamente a todos los infectados pues no hay falsos negativos, mientras que, una prueba 100% específica permite que personas sanas no reciban diagnósticos incorrectos o falsos positivos.

PCR: ¿la mejor opción?

Hasta el momento son las pruebas más específicas y sensibles, aunque requieren de una muestra nasofaríngea que se toma con un hisopo nasal, posteriormente, dicha muestra es enviada a laboratorios donde es analizada por personal especializado. Las pruebas de PCR son más costosas y su tiempo de respuesta más lento.

Respecto a este tiempo de pruebas y sin desestimar las pruebas rápidas de detección, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela ha dicho que las pruebas PCR son las más efectivas por su precisión, además de que pueden detectar casos asintomáticos:

"La prueba de mayor utilidad y eso a nivel mundial es la que se hace con un proceso de PCR que en cuatro horas ya está el resultado, asoman por ahí que el resultado se tarda y se tarda en los hospitales, pero las pruebas de PCR son las que ayudan directamente a conocer que está el virus, y que nos permiten en un individuo asintomático inclusive tener esa advertencia".

Costos y acceso...

Respecto a los costos de cada prueba, son variables según su tipo y si se llevan a cabo en sector público o privado.

En México, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le cuesta 600 pesos el material para cada prueba, sin embargo, según información publicada por REFORMA, buena parte de sus pruebas las envía a laboratorios privados con un costo de 1600 pesos. Mientras que, en laboratorios privados tienen un costo entre 1300 y 5500 pesos.

