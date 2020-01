Trozo de palomita le ocasiona cirugía a corazón abierto: historia

El trozo de maíz llevó al hombre a quirófano: ¿por qué? Con los síntomas, análisis de sangre y radiografías pertinentes, el diagnóstico fue endocarditis.

INGRID SILVA

13/01/2020

13/01/2020 17:51 hrs.

Adam Martin, un hombre de 41 años de edad, nunca imaginó que un trozo de palomita de maíz pudo haber terminado con su vida. De acuerdo con información del medio local Cornwall Live fue durante el mes de septiembre de 2019 que Martin, de profesión bombero, estaba acompañado de su mujer viendo una película cuando una cáscara de palomita quedó atorada entre sus dientes.

¿Por qué una palomita de maíz lo condujo al quirófano?

Durante varios días, Adam trató de quitarse el trozo de palomita sin éxito; intentó de distintas formas: con un trozo de alambre, la tapa de un bolígrafo y hasta con un clavo de metal, lo cual dañó su encía y le produjo dolor de muelas, aunque, pese a las molestias no acudió con el dentista. Fue una semana más tarde cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas de una infección, entre ellos:

Dolor de cabeza

Fatiga

Sudores nocturnos

Soplos cardíacos.

El diagnóstico. Luego de la aparición de los primeros síntomas, los resultados de sus análisis de sangre y las radiografías pertinentes, los médicos le diagnosticaron endocarditis, un padecimiento que dañó severamente las válvulas cardíacas de su corazón.

Al respecto, información de Mayo Clinic indica que la endocarditis es una infección del endocardio, un recubrimiento interno de las válvulas y de las cavidades cardíacas. Las causas de endocarditis son diversas, pero generalmente se produce cuando hongos, bacterias u otros gérmenes de otra parte del cuerpo, por ejemplo la boca (como en el caso de Martin), se propagan a través del torrente sanguíneo y se adhieren a las zonas dañadas del corazón

Consecuencias fatales

Cuando la endocarditis no es tratada con rapidez, puede causar daño o destrucción de las válvulas del corazón y producir complicaciones que pueden poner en riesgo la vida.

Tratamiento. Los tratamientos para la endocarditis pueden ser medicamentos como los antibióticos y, en ciertos casos, los más graves, cirugía. La cirugía fue la opción para el caso de Adam quien fue sometido a una larga cirugía a corazón abierto con duración de siete horas.

Los especialistas de Mayo Clinic, indican además que existe un mayor riesgo de endocarditis en personas que tienen daño en las válvulas cardíacas, que utilizan válvulas cardíacas artificiales o viven con otros defectos cardíacos.

¿Siempre "pasa"?

No, generalmente, el sistema inmunitario destruye las bacterias nocivas que alcanzan el torrente sanguíneo, incluso, si las bacterias llegan al corazón pueden no causar infección. No obstante, como detallas los especialistas, las bacterias que se alojan en la garganta, la boca o en otras partes del cuerpo, como el intestino o la piel, en ocasiones, pueden producir graves infecciones como la endocarditis, de presentarse circunstancias idóneas.

Existen distintas formas en que los gérmenes que producen endocarditis puedan ingresar a la sangre, por ejemplo, infecciones, enfermedades en las encías, enfermedades de transmisión sexual, cepillado de dientes, sangrado de encías, catéteres agujas para realizar piercings o tatuajes, el consumo de drogas, entre otras. Recuerda siempre acudir con un especialista.

Finalmente, no fue la palomita de maíz directamente la causante de la cirugía a corazón abierto de Adam; fue la infección producida por los intentos de retirarla de la cavidad bucal, lo que llevó al hombre al quirófano.

