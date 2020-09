Tres meses después que la FDA, Cofepris alerta por gel antibacterial

Cofepris ha emitido una alerta sanitaria sobre las diferentes marcas de gel antibacterial que contienen metanol. Conócelas.

INGRID SILVA 24/09/2020

24/09/2020 18:40 hrs.

Fue durante el mes de junio de este 2020 que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) informó que Lavar Gel y CleanCare No Germ, ambos producidos por la empresa mexicana Eskbiochem S.A. de C.V., contenían 81% y 28% de metanol respectivamente. El metanol es un ingrediente tóxico y tres meses después, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta sanitaria sobre las diferentes marcas de gel antibacterial que contienen dicha sustancia en sus ingredientes:

"Se han realizado acciones de vigilancia sanitaria en todo el país para la toma de muestra de diferentes marcas de gel desinfectante, con la finalidad de identificar la presencia de metanol, el cual representa un riesgo para la salud de la población".

Cofepris alerta por marcas de gel antibacterial que contienen metanol

En ese sentido, información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, refiere que usar gel antibacterial es una estrategia eficaz para la destrucción del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y en ese sentido, la epidemióloga Flory Aurora Aguilar, destaca que no requiere enjuague y que, al no contar con agua potable, lavamanos ni jabón, su uso no tiene límite:

"En esta pandemia, la recomendación es que se favorezca la fricción de manos con productos de base alcohol, con excepción de dos situaciones: manos visiblemente sucias o que hayan sido expuestas a un fluido o secreción corporal".

Aguilar también explica que el uso de gel antibacterial también se conoce como solución base alcohol y tiene amplia capacidad como bactericida y virucida:

"Es importante aplicar la técnica correcta al usar gel: friccionar las manos por 40 segundos en distintas posiciones para lograr una cobertura total, tanto para pacientes, población en general y trabajadores de la salud".

Marcas de gel antibacterial que contienen metan ol

Por lo anterior, Cofepris ha identificado que las siguientes marcas de gel antibacterial contienen metanol en su formulación y representan riesgos para la salud:

1. Natcly. Lote: 08-06-2020. Fabricante: Corporativo Industrial Natcly, S.A. de C.V.

2. Tradicional Casa Solar. Lote: R052022. Fabricante: Patrice del Centro, S.A. de C.V.

3. Omega Nalle Clean. Lote: S/N. Fabricante: Omega/Productos de Limpieza Nalle Clean

4. Nanoölflon. Lote: S/N. Fabricante: Nanoölflon de México, S.A. de C.V.

5. Clean 10. Lote: S/N. Fabricante: Alpha Químicos, S.A. de C.V.

6. Naturals Ultra. Lote: 0032. Fabricante: J. Marcos López González

7. Gel Heal. Lote: 071100. Fabricante: José Fernando García Alfaro

8. Alcohol Gel Farmacias Nevy. Lote: S/N. Fabricante: Farmacias Nevy

9. Protec hands. Lote: S/N. Fabricante: Eskbiochem, S.A. de C.V.

Conforme información de ChemicalSafetyFacts el metanol es un tipo de alcohol líquido incoloro, volátil inflamable que, a diferencia del etanol, es tóxico para el consumo humano. El metanol también es utilizado en la producción de diversas sustancias químicas.

¿Cuáles son los efectos del metanol en la salud?

Los principales efectos para la salud por el uso de metanol son los siguientes:

Inhalación: Irrita las mucosas nasales y oculares. Produce asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsciencia.

Ingestión: Disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito, inconciencia. En casos graves: coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones, acidosis metabólica severa y muerte.

A principios del mes de septiembre de 2020, la FDA también amplió las advertencias sobre desinfectantes para manos para incluir la contaminación por 1-propanol.

La ampliación está dirigida a los consumidores y profesionales de cuidado de la salud acerca de determinados productos para desinfectar las manos, incluidos los fabricados por Harmonic Nature S de RL de MI de México, que indican en la etiqueta contener etanol o alcohol isopropílico pero cuyas pruebas han resultado positivas para contaminación por 1-propanol:

"El 1-propanol no es un ingrediente aceptable para desinfectantes para manos que se comercializan en los Estados Unidos y puede ser tóxico y potencialmente mortal si se ingiere".

¿El gel antibacterial produce lesiones en la piel?

Flory Aurora del IMSS refiere que el uso de gel antibacterial no genera pérdida de las proteínas que se encargan de hidratar la piel y tampoco permite la deshidratación o genera lesiones:

"Es muy seguro y nos permite tener disponibilidad y alcance en cualquier momento, sobre todo cuando uno está en la vía pública".

