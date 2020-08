Tratamiento probado con éxito en gatos, ¿esperanza contra covid?

El tratamiento resultó en la supervivencia de los infectados, mientras que retrasar el inicio ésta disminuyó su supervivencia

04/08/2020 18:50 hrs.

Virólogos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Kansas acaban de publicar en el journal Science Translational Medicine un posible tratamiento contra covid-19.

En palabras de los especialistas, lo inhibidores de la proteasa tipo 3C bloquean la replicación del nuevo coronavirus covid in vitro y mejoran la supervivencia en pacientes con MERS-CoV.

La proteasa es una enzima tipo de enzima que descompone las proteínas en proteínas más pequeñas o unidades proteínicas más pequeñas, como péptidos o aminoácidos y los inhibidores de ésta muestran efectos poderosos contra los coronavirus.

¿Cómo funciona este posible tratamiento contra el covid 19?

Los virólogos explican que los coronavirus patógenos son una gran amenaza para la salud pública mundial y que por ello describieron la optimización guiada por la estructura de una serie de inhibidores de la proteasa similar al coronavirus 3C (3CLpro), que es una enzima esencial para la replicación viral.

"Los inhibidores de 3CLpro muestran actividad contra múltiples coronavirus en ensayos enzimáticos y basados en células", mencionan los autores, quienes demostraron la eficacia de un inhibidor de coronavirus 3CLpro llamado GC376, que actualmente se encuentra en desarrollo clínico en infectados por coronavirus.

"La administración de GC376 a gatos con peritonitis infecciosa felina (FIP), la cual es una enfermedad sistémica inducida por coronavirus y 100% fatal, revirtió el progreso de FIP y resultó en una remisión clínica", explicaron los investigadores.

En palabras de los especialistas, sus hallazgos indican que el tratamiento terapéutico probado con ratones infectados se asoció con una reducción en la carga viral pulmonar y la patología pulmonar y que el tratamiento resultó en la supervivencia de los infectados, mientras que retrasar el inicio de la atención disminuyó su supervivencia.

Recuerda que todavía no hay vacunas o tratamientos específicos contra el covid-19 y que la OMS tiene que evaluar las que se están en desarrollo, ver "pros", contras y su modo de distribución. Los CDC tienen una serie de fases para el desarrollo de una vacuna y hasta que no se cumpla con los requisitos de cada fase, las vacunas no pueden ser consideradas seguras para el público.