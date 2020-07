Tratamiento celular podría reducir mortalidad de covid-19

Este medicamento celular ayudó a reducir la mortalidad en pacientes graves de covid-19

MELISSA SIERRA 09/07/2020

09/07/2020 15:26 hrs.

En la búsqueda de un medicamento que ayude a combatir la covid-19, científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche en España, desarrollaron una terapia celular que promete reducir la mortalidad de coronavirus en pacientes graves.

El estudio publicado en The Lancet EClinical Medicine, informa sobre la aplicación de una terapia celular en pacientes graves de covid-19 que se encuentran intubados, y cuya recuperación se aceleró con la aplicación del fármaco.

A pesar de que el tratamiento celular se probó en una muestra reducida de pacientes durante un estudio piloto, los resultados, de acuerdo con los investigadores, son prometedores como una alternativa de tratamiento en pacientes críticos.

Se redujo la mortalidad en pacientes graves de covid-19...

Esta terapia celular avanzada se basa en células madre con propiedades regenerativas, antiinflamatorias e inmunoreguladoras, que ayudaron a disminuir la tasa de mortalidad en 13 pacientes intubados de coronavirus.

"El medicamento celular está compuesto de células mesenquimales estromales alogénicas a dosis de un millón de células por kilo de peso en una o varias dosis".

Específicamente, el tratamiento redujo la mortalidad hasta en un 70%, esto en comparación con casos similares de la enfermedad respiratoria que no recibieron el tratamiento celular. Además, la mayoría de las personas tratadas con la terapia celular fueron desintubadas durante el periodo de estudio.

Este tratamiento fue aplicado en casos severos de covid-19 que no reaccionaron a los tratamientos convencionales contra coronavirus graves, donde se encontró una disminución en los marcadores de inflamación, coagulación y lesiones en la piel. Incluso en dos casos, se estimó que la mortalidad disminuyó de un 85% a un 15%.

Sin efectos secundarios...

Esta investigación también reportó que el medicamento celular no genera efectos secundarios considerables, pues a diferencia de otros tratamientos, no disminuye el recuento de linfocitos, tipo de glóbulo blanco en la sangre.

"De hecho los resultados apuntan a que el nuevo tratamiento aumenta la presencia de linfocitos T y de linfocitos B".

Los linfocitos T son un tipo de célula inmune que ataca directamente al virus, mientras que los linfocitos B sintetizan los anticuerpos, por lo que, de acuerdo con los investigadores, este tratamiento podría ayudar a mejorar la respuesta inmune del organismo contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Aplicación de medicamento celulares en coronavirus...

El autor líder del estudio, Bernat Soria, había trabajado previamente en la aplicación de medicamentos celulares en el tratamiento de coronavirus, durante la epidemia de SARS en 2003, donde observó el proceso de infiltrado celular del virus en los pulmones.

Los medicamentos celulares, a diferencia de otros tratamientos, son "medicamentos vivos", por lo que deben ser utilizados por personal médico cualificado, y ser producidos por laboratorios certificados, por lo que solamente pueden ser aplicados a pacientes graves internados en unidades médicas.