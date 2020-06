Tras cuarentena universidades deben abrir antes que gimnasios: estudio

Con el avance de la pandemia se ha planteado la reapertura de negocios y escuelas, te decimos cuáles deberían abrir primero

MELISSA SIERRA

15/06/2020 15:35 hrs.

Debido al brote por coronavirus el confinamiento social se convirtió en la principal medida de prevención de la covid-19, lo que provocó el cierre de cientos de establecimientos en las ciudades del mundo.

Tras el avance de la pandemia se ha planteado la reapertura paulatina de negocios y lugares públicos,con el objetivo de reactivar la economía mundial. Debido a ello, un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha analizado qué lugares deberían abrir primero, concluyendo que las universidades deberían regresar a sus actividades antes que los gimnasios.

Para ello los investigadores analizaron el costo-beneficio de la reapertura de ciertos establecimientos, esto a partir de identificar la posibilidad de infección por coronavirus en esos lugares, y la importancia de ellos en la vida social y la economía.

¿Cómo se determinó el costo-beneficio de la reapertura?

El análisis disponible en Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, analizó 26 tipos de establecimientos, y comparó el riesgo de infección en ellos con el beneficio de mantenerlos abiertos

Se determinó el riesgo de contagiarse de covid-19 a partir de la cantidad de contacto social que se tendría en ese lugar, qué tan concurrido estaría, cuánto tiempo permanecería una persona ahí, cuántas visitas se haría y cuántos visitante únicos podrían encontrarse. Además se consideró las posibles visitas de personas mayores de 65 años y la distancia recorrida hasta el lugar.

Para determinar el beneficio económico de una potencial reapertura, se tomaron en cuenta las estadísticas del censo de Estados Unidos y los datos de encuestas de consumidores representativas a nivel nacional.

¿Qué lugares deberían abrir primero tras la cuarentena?

De acuerdo con el análisis, los bancos, las tiendas de mercancías en general como los supermercados, los dentistas, las tiendas de comestibles, las escuelas y las universidades, deberían ser los primero en abrir y adoptar restricciones relativamente flexibles.

Los supermercados, las tiendas de comestibles y los dentistas tienen un beneficio económico para la población y la economía obvio, indica el estudio, por lo que deberían ser los primeros en reiniciar actividades.

Así mismo, la compensación que ofrece la reapertura de las universidades es relativamente buena, a pesar de que su visita ha disminuido un 61%, en comparación con las tiendas de licores donde la concurrencia ha disminuido tan sólo un 5%.

¿Qué lugares deberían esperar para abrir tras el fin del confinamiento?

Entre los establecimientos analizados se ubicaron los museos, salas de cine, tiendas de artículos deportivos, librerías y cafeterías, como lugares con una importancia relativamente baja y con un beneficio menor al riesgo de exposición a una infección por covid-19.

De igual forma, los comercios de cigarros y bebidas alcohólicas muestran compensaciones relativamente pobres, debido a su importancia económica mediocre y el bajo beneficio que representan para la sociedad.

Así mismo, los gimnasios fueron considerados como uno de los lugares con menor beneficio tras la reapertura, puesto además de que no representan una alta importancia económica, presentan mayores dificultades para limitar el contacto entre las personas.