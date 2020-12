Transmisión de covid por personas vacunadas sería posible, ¿por qué?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) apuntan que la protección que proporcionan las vacunas no es inmediata

ADRIÁN AGUIRRE 08/12/2020

08/12/2020 19:00 hrs.

La vacuna contra el coronavirus ya se aplicó en Rusia e Inglaterra y en los próximos meses llegará a otras naciones. Esto es una buena noticia porque significa que la ciencia está cada vez más cerca de proteger a las personas de la pandemia, pero el doctor y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos , Anthony Fauci, señala que las personas vacunadas todavía podrían contagiar el covid.

¿Es posible contagiar una enfermedad una vez que te vacunas contra ella? Esto es lo que dicen las instituciones.

Contagiar el covid después de vacunarse: algo raro, pero no imposible

Primero que nada, es importante que sepas que no todas las vacunas son 100% eficaces. The College of Physicians of Philadelphia explica que las vacunas están creadas para generar una respuesta inmune que protegerá a la persona vacunada de exposiciones futuras al padecimiento.

"No obstante, cada persona tiene un sistema inmune diferente y estos son tan distintos que, en algunos casos, este sistema no generará una respuesta adecuada y por ello la persona no estará eficazmente protegida después de la inyección", explica este colegio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) apuntan que la protección que proporcionan las vacunas no es inmediata y que luego de unas semanas de haber recibido la vacuna, los anticuerpos empiezan a desarrollarse y a brindar protección.

¿Puedo contagiar el covid aunque ya esté vacunado?

La covid-19 es una infección nueva de la que siguen aprendiendo los expertos y el doctor Fauci le dijo a CNN que es posible que alguien vacunado pueda contagiar el covid-19.

"Es posible. En última instancia, descubriremos si previene una enfermedad clínicamente reconocible. Si todavía hay algún virus en la faringe nasal de una persona, eso es probable, no lo sabemos todavía. Sabremos la respuesta a esa pregunta conforme sigamos por más tiempo a las personas", concluyó el especialista.

