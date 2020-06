Transmisión asintomática de coronavirus, ¿cuál es el riesgo?

De acuerdo con la OMS aún no se ha determinado cuántas personas asintomáticas pueden transmitir la covid-19

MELISSA SIERRA 10/06/2020

10/06/2020 17:46 hrs.

Desde que inició la pandemia por coronavirus, los científicos y autoridades sanitarias han trabajado para determinar cuál es la forma de propagación de la enfermedad, para así poder crear políticas que contuvieran la transmisión de la covid-19, y en su momento, que puedan ayudar a reabrir las actividades económicas, educativas y laborales en el mundo.

A partir de ello se confirmó que la mayor forma de propagación de la enfermedad por coronavirus es a través del contacto con gotitas respiratorias de una persona infectada, por lo que se establecieron medidas de prevención como la sana distancia, el constante lavado de manos, el uso de cubrebocas y el confinamiento social.

Sin embargo, aún existen preguntas sobre la transmisión de esta enfermedad, pues se desconoce el número de casos de covid-19 que no presentan síntomas y que representan el mayor esfuerzo para contener la pandemia.

¿Qué dice la OMS de la transmisión asintomática?

Recientemente la funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove declaró que la transmisión asintomática de coronavirus es "inusual", al declarar que es muy raro que una persona sin síntomas realmente transmita el coronavirus.

"A partir de los datos que tenemos, todavía parecer raro que una persona asintomática realmente transmita a un individuo secundario".

Horas después la funcionaria aclaró que no descarta la posibilidad de que la covid-19 sea transmitida por pacientes asintomáticos, simplemente no se ha llegado a un consenso médico sobre cuántas personas infectadas de covid-19 que no tienen síntomas infectan a otras.

"Es una enfermedad nueva. Estamos aprendiendo mucho al respecto", indicó en conferencia de prensa tras recibir una serie de críticas por parte de investigadores de salud pública sobre las desestimaciones a la transmisión de la covid-19 por parte de pacientes asintomáticos.

¿Qué es la transmisión asintomática?

La transmisión asintomática, también conocida como transmisión silenciosa, es la propagación de un virus por personas que no tienen síntomas y nunca presentan síntomas durante el tiempo que son portadoras del virus.

Este tipo de personas no desarrollan síntomas de la enfermedad, en este caso la covid-19, pero al contener carga viral de la infección, pueden infectar a otros. Hasta ahora, diversos estudios han demostrado que entre el 25% y 45% de los casos de coronavirus se mantienen asintomáticos.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el 40 % de la transmisión del coronavirus ocurre antes de que las personas presenten síntomas, en esta estadística también se incluye el riesgo de contagio por parte de una persona pre-sintomática.

¿Qué es la propagació pre-sintomática?

La transmisión pre-sintomática define a la transmisión de un virus por personas que no se ven ni se sienten enfermas, pero que eventualmente tendrán síntomas. Este tipo de personas pueden propagar una enfermedad incluso antes de manifestar los primeros síntomas.

Un estudio alemán encontró que la transmisión pre-sintomática de un virus, en este caso el SARS-CoV-2, puede ser más común que la propagación asintomática, pues incluye la transmisión dentro de los primero días de la enfermedad cuando los síntomas son casi imperceptibles

El riesgo de la transmisión asintomática y pre-sintomática es que, al no tener síntomas, las personas pueden desconocer que son portadoras del virus, por lo que relajan las medidas de prevención y mitigación se la covid-19.