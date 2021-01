Tocilizumab no mejora covid grave: estudio

Se trata de un medicamento usado para tratar la artritis que despierta opiniones divididas vs covid-19

De acuerdo con un estudio publicado en The BMJ, el medicamento tocilizumab, utilizado para tratar la artritis, no es uno de los posibles tratamientos para la covid-19 ya que no beneficiaría a los pacientes con covid-19 grave... al contrario causaría más muertes.

The BMJ menciona que este anticuerpo monoclonal no tiene un resultado positivo claro, ya que presenta muchos hallazgos contradictorios.

Tocilizumab no es recomendado como uno de los posibles tratamientos para la covid-19

El American Journal of Managed Care apunta que tocilizumab es un anticuerpo monoclonal utilizado para tratar la artritis y otras afecciones inflamatorias mediante la inhibición de los receptores.

Dicha revista científica señala que, por ejemplo, el tratamiento con este medicamento resultó en mejoras en la supervivencia de los pacientes que se encontraban críticos por covid-19, pero así como ese, hay investigaciones que dicen que "sí" funciona y otros que dicen que "no" lo hace.

Tocilizumab: ¿Cómo se administra y cuáles son sus efectos secundarios?

El Colegio Americano de Reumatología indica que se trata de una medicina aprobada que se administra una vez al mes por vía intravenosa o con inyección subcutánea cada una o dos semanas y bloquea el receptor de interleucina (IL)-6 para detener la producción de inflamación en el cuerpo.

Sin embargo, advierte que existen unos efectos secundarios al usar tocilizumab:

+ escalofríos

+ fiebre

+ mayor riesgo de infección (en caso de terapia habitual), aunque el colegio indica que esto se suele dar en la mayoría de las terapias biológicas.

Tocilizumab se asoció con fallecimientos:

En The BMJ se puede leer que el tocilizumab fue uno de los primeros medicamentos en la carrera por encontrar tratamientos para las personas que se encontraban gravemente enfermas, pero que un artículo publicado el 11 de enero informó una situación alarmante en Brasil relacionado con este fármaco.

"(los autores) Compararon tocilizumab con la atención estándar en 129 pacientes con el coronavirus y sorprendentemente, el ensayo tuvo que ser interrumpido antes de tiempo debido a que tocilizumab se vio asociado con un aumento de los fallecimientos en el día 15", explica esta revista científica.

The BMJ menciona que el daño informado por el artículo del 11 de enero es atípico, ya que se llevó a cabo en un ensayo pequeño y según la evidencia, no es tan probable que tocilizumab comprometa la vida de las personas.

Actualmente se necesita más investigación sobre el uso de tocilizumab como uno de los posibles tratamientos para la covid-19.