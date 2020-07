Tlalpan, demarcación territorial con mayor intensidad de transmisión

En el escenario nacional hay 356,255 casos confirmados y 40,400 fallecimientos por covid-19, además de 82,866 casos sospechosos

ADRIÁN AGUIRRE 21/07/2020

21/07/2020 20:03 hrs.

En el informe diario sobre coronavirus covid-19 en México correspondiente al 21 de julio, el Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, mencionó que en el escenario nacional hay 356,255 casos confirmados y 40,400 fallecimientos por covid-19, además de 82,866 sospechosos.

Hoy se analizó la Ciudad de México y Tlalpan es la demarcación territorial con mayor intensidad de transmisión.

Sobre esta situación, Alomía mencionó que hay que continuar implementando todas las medidas de protección para disminuir los contagios y resguardar la salud de la población, ya que algunos estados cambiaron color de semáforo, y también volvió a recalcar que en el color naranja hay un alto riesgo de contagio.

Otra información que presentó el doctor fue el listado de los 10 de los municipios con mayor incidencia del nuevo coronavirus covid-19 en México y son los siguientes:

Piedras Negras (Coahuila)

Ciudad Valles (SLP)

Cosamaloapan (Veracruz)

Tenosique (Tabasco)

Tabasco (Centro)

Teoloyucan (Estado de México)

Nacajuca (Tabasco)

Acuña (Coahuila)

Milpa Alta (CDMX)

Othón P. Blanco (Quintana Roo)

"El llamado es que las personas que vivan en estos municipios, sepan que estos lugares están identificados como los de mayor transmisión y tasa de incidencia", destacó el especialista.

Hay que resaltar que el número de contagios y fallecimientos tuvo un incremento a comparación con los datos proporcionados ayer, 20 de julio.

"Si un estado está en naranja y las autoridades le dicen a la población que no van a reanudar actividades porque siguen en rojo, no tengo nada que decir. Es muy bueno que tomen medidas de protección para su gente, aunque esto implique también algunas afecciones para su población. Ahora, lo que no está bien es que una entidad que esté en rojo, le diga a su gente que ya está en naranja y que pueden volver a las actividades", enfatizó López-Gatell.

"Esto es una pandemia y es un tema muy delicado", señaló el subsecretario de prevención y promoción de la salud.

La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos del país y representa el 18.1% de todos los casos registrados por entidad de residencia. A pesar de ello, en los últimos días se ha observado un descenso en el número de casos notificados.

Covid-19: Medidas de higiene básicas propuestas por la Secretaría de Salud:

1.- Las personas que padezcan diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijos e hijas menores de 12 años, deberán hacer resguardo familiar en casa.

2.- Se debe conservar una sana distancia del resto de la gente. En caso de tener contacto con personas que no sean de la familia nuclear, se deberá estar cuando menos a 1.5 metros de distancia.

3.- Proteger y cuidar a las personas adultas mayores. La medida más importante es el aislamiento social voluntario de las personas de la tercera edad y, en caso de visitar a un adulto menor, seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención.

4.- Saludo a distancia. Evitar saludar de beso, mano o abrazo.

5.- Para más información acerca de covid-19 se puede consultar la página electrónica de la Secretaria de Salud: https://coronavirus.gob.mx/