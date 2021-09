Tercera dosis de vacuna covid no es necesaria: FDA y OMS

El estudio que ha sido publicado el día de hoy en la revista médica The Lancet, muestra que la eficacia de las vacunas sigue siendo muy alta.

¿Es necesaria la tercera dosis de vacuna covid? Según un grupo de expertos de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaban de informar que su conclusión acerca de la tercera dosis de vacuna contra covid es que no existe ninguna prueba sólida de que sea necesaria esa dosis de refuerzo para la población general.