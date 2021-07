Te recomendamos: ¿Por qué los resfriados comunes aumentan en el regreso a clases?

"Tenemos una sociedad cansada" Tercera ola covid sin cierres absolutos, ¿por qué?

En ese sentido, durante conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la sociedad está cansada de la duración de la pandemia y que en la tercera ola de covid ya no se contemplarán los cierres absolutos de lugares públicos:

"Tenemos una sociedad cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que era en febrero de 2020. No podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la diversidad social y económica, tiene consecuencias económicas y generales para el país y tampoco es conveniente forzarlo".

López- Gatell también aclaró que no habrá cierres absolutos como fue en el inicio de la jornada nacional de sana distancia:

"Y hay lugares públicos que siguen abiertos. Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como los significó el inicio de la jornada nacional de sana distancia. Esto tiene que ver con algo que ha estado en la esfera pública, que es el tema del semáforo de riesgo covid".

Durante la conferencia, el subsecretario también dijo que el jueves pasado se presentó la iniciativa para modificar la metodología del semáforo de riesgo epidemiológico, por ello, incluso al estar en semáforo rojo, ya no habrán cierres absolutos o la suspensión de algunas actividades:

"El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo covid, porque ya incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos. Y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas al cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo".