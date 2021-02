¿Te puedes vacunar contra otras enfermedades si tienes covid-19?

Tener otro padecimiento puede incrementar la severidad de la infección, por lo que la OPS dio una serie de recomendaciones para las personas en estos casos.

Conforme pasan los días, los especialistas han encontrado respuesta para muchas de las preguntas de la gente, pero siguen existiendo dudas frecuentes sobre la vacunación, sobre todo en este periodo en el que las vacunas han sido aprobadas para uso de emergencia.

Uno de los cuestionamientos de la gente es si se puede vacunar contra otros padecimientos estando infectados de covid-19 y aquí te contamos lo que dicen al respecto los especialistas.

Dudas frecuentes sobre la vacunación: ¿Me puedo poner otra vacuna teniendo covid?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las personas con covid-19, sean asintomáticas o sintomáticas, deben esperar a recuperarse totalmente o cumplir su aislamiento antes de vacunarse, ya que esto ayuda a prevenir la propagación de la covid-19.

Hay que recordar que el tener otro padecimiento puede incrementar la severidad de la infección, por lo que la OPS sugiere que primero se cumpla la cuarentena para evitar la propagación y el contagio del virus, cuidarse uno mismo y proteger a los demás, antes de ponerse otra vacuna.

¿Te podés vacunar ?? contra otras enfermedades si tienes COVID-19???

Las personas con COVID-19, tengan o no síntomas ????, deben esperar a recuperarse completamente o a completar su cuarentena antes de vacunarse. Esto ayudará aprevenir la propagación de la COVID-19. ?@msaludpy pic.twitter.com/u2EnQh8TGX — OPS OMS Paraguay (@Ops_Paraguay) February 11, 2021

¿Si ya tuve covid y me recuperé también necesito vacunarme?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que sí, que todavía es necesario vacunarse contra la covid-19 aunque ya se haya tenido la infección, pues debido a los graves riesgos para la salud asociados con el coronavirus y al hecho de que es posible re infectarse con la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, se te debe ofrecer la vacuna independientemente de si ya estuviste infectado.

"Todavía no se sabe cuánto tiempo está protegida una persona después de recuperarse del coronavirus de volverse a enfermar. La inmunidad natural varía de persona a persona", mencionan los CDC.

Estos centros apuntan que las vacunas covid funcionan enseñándole a nuestro sistema inmune cómo reconocer y combatir el SARS-CoV-2, protegiéndonos de la enfermedad.

"No hay forma de saber cómo afectará la covid a las personas, pues unas pueden presentar síntomas leves, otras graves y algunas otras no tener señales pero estar infectados, por lo que la vacunación se recomienda incluso si no se tiene un gran riesgo de desarrollar complicaciones graves", resaltan los CDC.

Si tienes más dudas frecuentes sobre la vacunación, recuerda que siempre es mejor preguntar y quitarse la duda. Consulta a tu médico de confianza y recuerda que nunca es bueno automedicarse.