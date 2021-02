¿Te debes vacunar si ya tuviste covid?

Todavía no se sabe cuánto dura la inmunidad provocada por la enfermedad y existe el riesgo de una reinfección por coronavirus; esto es lo que dicen los expertos

Una de las preguntas frecuentes sobre la vacunación es si las personas que ya tuvieron coronavirus deben ponerse la vacuna y aquí te contamos lo que dicen los especialistas al respecto.

La doctora y científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, indica que se sabe que una gran cantidad de personas que ya tienen la infección desarrollan una respuesta inmune, pero que existe un subgrupo de personas, particularmente los que no han tenido una enfermedad tan grave y que en muchas ocasiones no lo saben porque son asintomáticos, que tienen una respuesta inmune más débil en comparación con los que tuvieron una infección grave y obtuvieron una buena respuesta de anticuerpos.

"En general, ahora estamos recomendando que las personas se vacunen si pertenecen a ese grupo prioritario, independientemente del hecho de si tuvieron una infección previa o no", indica Swaminathan.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que más allá de si se tuvo covid o no, las personas deben vacunarse, pues los expertos todavía no saben cuánto tiempo dura la protección generada por el organismo tras la enfermedad y al recuperarse del coronavirus. Incluso si la persona se recuperó de la infección, es posible, aunque no tan frecuente, que haya una reinfección del SARS-CoV-2.

"La buena noticia es que el sistema inmune reconoce el mismo antígeno, la misma proteína, por lo que aun si se tuvo una infección previa y te vacunas contra el coronavirus, funciona como un potenciador e incrementa la potencia de la respuesta inmune de los anticuerpos y la respuesta de las células T. Puedes asegurarte de tener una mejor respuesta inmune que dure más tiempo", informa Soumya Swaminathan.

Preguntas frecuentes sobre la vacunación: ¿Cuántas dosis necesito ponerme si ya estuve infectado?

¿Cuántas veces necesitas vacunarte si ya tuviste covid-19? Un grupo de especialistas se hizo la misma pregunta, pues algunas personas sufrieron efectos adversos graves después de la primera dosis. Esta es una de las preguntas frecuentes sobre la vacunación y aquí te decimos lo que encontraron los expertos.

Su investigación fue publicada el 1 de febrero en MedRxiv y los autores apuntan que la respuesta a los anticuerpos a la primera dosis y la reactogenicidad tienen mucho que ver con los hallazgos de su informe.

La investigación para responder una de las preguntas frecuentes sobre la vacunación se dio luego de que los especialistas encontraron que las personas que habían sido infectadas previamente con el virus informaron dolor de cabeza, escalofríos, fatiga y dolor de músculos y articulaciones después de recibir la primera inyección. Pero eso no fue todo... los supervivientes también tuvieron mayores niveles de anticuerpos después de la primera y segunda dosis de la inyección.

Hay que destacar que el informe todavía no ha sido revisado por pares.

La cantidad de dosis es una de las preguntas frecuentes sobre la vacunación, pues mientras los estudios clínicos de las vacunas de Pfizer y Moderna, que han incluido a más de 30 mil participantes cada una, sugieren que gran parte de las personas inyectadas experimentan los peores efectos secundarios después de recibir la segunda dosis, los especialistas también han escuchado casos de personas que se sienten mal después de recibir la primera.

En palabras de los autores, las personas que ya tuvieron covid solo necesitarían una dosis y esto no repercutiría, sino que ayudaría con la vacunación de más personas.

"Cambiar la política para darles a estas personas una sola dosis de vacuna les evitaría dolores innecesarios, no afectaría negativamente sus títulos de anticuerpos y liberaría muchas dosis de vacunas que se necesitan con urgencia", explicaron los expertos.

La inmunóloga de la Facultad de Medicina de Yale, Akiko Iwasaki, también está de acuerdo con esta idea y señaló para New York Times que una dosis probablemente sea "más que suficiente".

"Parece que están reaccionando (las personas que han tenido covid) a la primera dosis como si fuera una segunda. Probablemente con una sea más que suficiente", dijo Iwasaki

Por si fuera poco, dos estudios - aun preliminares- realizados en Estados Unidos revelan que las personas que ya tuvieron la infección solo necesitarían una dosis para estar inmunizados, ya que tendrían mayores niveles de anticuerpos en comparación con los que no tuvieron el contagio y generarían una mayor cantidad de estos (entre 10 y 20 veces más anticuerpos).

Sin embargo, esta propuesta para responder a una de las preguntas frecuentes sobre la vacunación genera opiniones divididas, pues hay quien recomienda que las personas se pongan las dos.

"El que te pongan un par de dosis no parece representar ningún riesgo para quienes han tenido la infección. Defiendo mucho la dosificación y el horario correctos, porque así es como se realizaron los estudios", menciona la inmunóloga del Baylor College of Medicine, Maria Elena Bottazzi.

Responder una de las preguntas frecuentes sobre la vacunación es complicado porque, como se puede leer, hay personas a favor y otras en contra. Incluso se ha puesto sobre la mesa de aplicar la primera dosis a muchas personas y guardar una segunda por un tiempo, pues así se vacunaría a una mayor cantidad de individuos y se tendría una segunda para reforzar esa defensa.

(Con información de New York Times)