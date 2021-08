¿Son "buenas" las vacunas contra covid que aplican en México?

Primero fue la carrera por encontrar una vacuna contra la covid y al parecer, también comienza la carrera por la eficacia para proteger de la enfermedad y en algunos casos, también se ha hecho mala propaganda de algunas alternativas como CanSino, Sinovac o Sputnik V: ¿cuál es la mejor vacuna contra covid?

¿Todas las vacunas contra covid son buenas? Sí, hay mejores vacunas que otras

En ese sentido, el infectólogo e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la UNAM, Alejandro Macías Hernández dice:

"Sí, es evidente que algunas vacunas son mejores que otras, esto no se puede negar. Particularmente, las de ARN mensajero, como la Pfizer, y de adenovirus, como la AstraZeneca, la Sputnik y la CanSino, son muy eficaces para proteger de la infección sintomática, así como del desarrollo grave de la enfermedad y de la muerte. Ahora bien, de acuerdo con la información que tenemos, todas las vacunas son buenas para evitar lo más importante, es decir, el desarrollo grave de la enfermedad y la muerte".

Según la información de la UNAM, en breve, México alcanzará la cifra de 100 millones de vacunas recibidas, pero la logística de su aplicación no es sencilla, primero, porque somos 126 millones de mexicanos; segundo, porque, en la mayoría de los casos, es necesario poner no una, sino dos dosis; y tercero, porque con la diversidad de vacunas que tuvo que comprar el gobierno para no perder su lugar en la fila, algunas han sido destinadas a determinados grupos y regiones, aunque en México, aún falta mucho por hacer, refiere Macías Hernández:

"Por lo que se refiere al programa de vacunación en México, todavía nos falta un buen trecho cuesta arriba, no se ve que pueda terminar pronto".

¿Cuáles son las vacunas contra covid disponibles en México?

Hasta la fecha, para combatir la covid-19, se han aplicado en México las siguientes vacunas:

1. Vacuna Pfizer, de ARN mensajero

2. AstraZeneca, de adenavirus de chimpancé

3. Sputnik V, de adenavirus 5 y adenavirus 26

4. Cansino, de adenavirus 5

5. Sinovac, de coronavirus inactivo.

También llegarán nuevas alternativas y en algunos casos ya se ha aprobado la combinación de distintas vacunas contra covid como señala también el especialista:

"Dentro de poco contaremos también con la Moderna, que también es de ARN mensajero, y con la Johnson & Johnson, de adenovirus. Junto con la Pfizer, ambas se aplican actualmente en Estados Unidos. Por otro lado, en varios países ya se aprobó la combinación de las vacunas Pfizer y AstraZeneca".

Refuerzo de vacunas contra covid, ¿sí o no?

Macías aclara si es que existe la probabilidad de recurrir a dosis de refuerzo:

"Es muy probable que más adelante tengamos que recurrir a dosis de refuerzo, pero hoy en día debemos apegarnos a lo que nos corresponde. Ya luego las autoridades nos informarán si quienes recibieron ciertas vacunas necesitarán otras dosis".

¿Qué ha pasado con Patria, la vacuna mexicana contra covid?

En cuanto a la vacuna mexicana Patria, en cuya elaboración participan instituciones públicas como la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y la industria farmacéutica nacional privada, no se vislumbra que podamos disponer de ella este año:

"Recordemos que, además de los estudios de ciencia básica y la fase preclínica, que ya se cumplieron, todas las vacunas requieren estudios de fase I, fase II y fase III, los cuales se practican en humanos y aún no se han llevado a cabo. La vacuna Patria es un proyecto fundamental para que México recupere la soberanía en materia de producción de vacunas. Representa una gran esperanza, ya que sin duda se necesitará en los años venideros".

Ventajas de vacunarse contra covid

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica las siguientes ventajas de vacunarse contra covid:

"Las vacunas contra la covid-19 protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus SARS-Cov-2 que la causa, es decir, reducen el riesgo de que de este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud. La inmunidad, que ayuda a las personas vacunadas a luchar contra este virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien a otras personas y, por tanto, también protege a estas. Este fenómeno reviste especial importancia porque permite proteger a los grupos que corren más riesgo de presentar síntomas graves de la covid-19, como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan determinadas enfermedades".

Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna?

Alejandro Macías recomienda vacunarse de inmediato con la alternativa más disponible:

"No busquen una vacuna diferente. Cuando tengan la oportunidad de ponerse una, la que sea, póngansela de inmediato. Y como estamos en un mal momento de la pandemia, que va hacia arriba, tenemos que seguir cuidándonos, esto es, lavarnos las manos constantemente, usar cubreboca, evitar los tumultos, ventilar los espacios cerrados. Con todo, es imperativo decir que éste no es un mal que vaya a durar 100 años. Tengo la esperanza de que estamos viendo el final de las etapas duras de la covid-19. El virus no se irá, se quedará entre nosotros, y aún nos falta librar este tercer pico, pero veamos el futuro con optimismo, porque esto se tendrá que acabar".

Finalmente, la mejor vacuna para Macías y otros expertos es la siguiente:

"La mejor vacuna es la que te toca. Ponte la que te toca, pues con ella evitarás el desarrollo grave de la enfermedad y la muerte".

Con información de: Gaceta UNAM y Organización Mundial de la Salud