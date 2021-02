Solo dos estados mantienen más de 70% de ocupación hospitalaria

"Desafortunadamente es común que la información sobre las vacunas no sea consistente y que confunda o cause temor en las personas. El anti-vacunismo no es nuevo, pero parte de la fobia viene de la carencia de información, la desinformación y otros procesos sociales complejos. Lo que podemos decir es que vacunarse es una forma de protegerse y de proteger a los demás", concluyó.