Soledad estaría asociada con riesgo de diabetes tipo 2

¿Existe una relación entre soledad y diabetes? De acuerdo con un estudio publicado en el journal Diabetología el pasado 15 de septiembre, sí, pues la soledad sería un factor de riesgo para la diabetes tipo 2.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo de una persona metaboliza el azúcar. Mayo Clinic señala que con la diabetes tipo 2, el organismo del afectado resiste los efectos de la insulina, la hormona que regula el movimiento del azúcar hacia las células, o no genera suficiente insulina para mantener los niveles normales de glucosa.

¿Cómo se relacionan soledad y diabetes? Aquí te lo explicamos.

Soledad y diabetes: cuando el sentimiento de no tener a nadie desencadena enfermedades:



Primero que nada, es importante definir la soledad. La Real Academia Española detalla que la soledad es "la carencia voluntaria o involuntaria de compañía" o "el pesar y melancolía que se sienten por la muerte, ausencia o pérdida de alguien o de algo".

Los autores del estudio publicado en Diabetología explican que la soledad es una emoción negativa que se produce cuando una persona siente que no se satisfacen sus necesidades sociales y que en su investigación, la cual consistió en un estudio poblacional observacional con datos de cuatro mil participantes que no tenían diabetes del English Longitudinal Study of Aging, la soledad y diabetes estuvieron relacionadas.

"La soledad fue un predictor significativo de diabetes tipo 2 incidente independientemente del sexo, la edad, la etnia, el tabaquismo, la riqueza, la actividad física, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal, la hipertensión y/o la enfermedad cardiovascular en las personas", señalaron los investigadores en el artículo original.

Aunque eso sí, vivir solo y el aislamiento social no se asociaron de gran manera con la aparición de la diabetes tipo 2, detallaron los especialistas.

¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes tipo 2?

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menciona que una persona puede tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 si:

+ tiene más de 45 años de edad

+ tiene antecedentes familiares de diabetes

+ tiene sobrepeso u obesidad

+ tiene la presión arterial alta

+ tienen antecedentes de diabetes gestacional o dio a luz a un bebé que pesó más de 9 libras

+ es hispana/latina, nativa de Alaska, afroamericana, indígena estadounidense, estadounidense de origen asiático, nativa de Hawái o de las Islas del Pacífico

+ tiene depresión

+ tienen un nivel bajo de colesterol HDL ("el colesterol bueno") o un nivel alto de triglicéridos

+ no se mantiene físicamente activa

+ presenta zonas de piel oscura, gruesa y aterciopelada alrededor del cuello o las axilas

+ tiene síndrome de ovario poliquístico

+ tiene antecedentes de accidentes cardiovasculares o enfermedades del corazón

Un estudio en 2013 ya había investigado la relación entre soledad y diabetes con la finalidad de determinar el nivel de soledad de los pacientes que tenían diabetes mellitus y evaluar la relación entre su nivel de soledad y la adherencia a la medicación.

En dicha investigación, la cual fue publicada en el Journal of International Medical Research, los autores descubrieron que los puntajes de soledad aumentaron en personas con diabetes en las que el entorno influía.

"Se incrementaron en pacientes que informaron haber sido molestados por recordatorios de sus familiares o cónyuges para tomar sus medicamentos, en pacientes que no hacían ejercicio regularmente, en aquellos que se encontraban en terapia con insulina, pacientes diagnosticados con síndrome de pie diabético o en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1", revelaron sobre la relación entre soledad y diabetes.

Los autores del estudio publicado en Diabetología concluyeron que la soledad es un predictor sólido de la incidencia de diabetes tipo 2, independientemente de factores como las comorbilidades cardiometabólicas, los factores sociodemográficos o los comportamientos de salud.