Si ya me vacuné... ¿Puedo volver a estar con mis seres queridos?

¿Puedes infectar a otra persona aunque ya te hayan aplicado la primera dosis y estés esperando la segunda?

¿Si ya te vacunaste puedes volver a la vida que tenías antes? Mucha gente tiene preguntas sobre la llegada de las vacunas y el efecto protector que les pudieran otorgar estas inyecciones. No se sabe todavía de su efecto en algunas poblaciones como las mujeres embarazadas o los niños y otra duda que ha surgido es la del contagio después de la vacunación.

Contagio después de la vacunación: una posibilidad que no hay que descartar

El que te pongan una vacuna no te protege al 100%, explican los especialistas y se trata de una muy buena pregunta.

La doctora Kate O´Brien, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que las pruebas clínicas han demostrado que estas vacunas protegen a la gente de las enfermedades, pero todavía se desconocen varias cosas, como si las vacunas nos protegen de solo enfermarnos con el SARS-CoV-2 y si funciona también previniendo la transmisión del virus.

¿Cómo funcionan las vacunas covid? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que las vacunas contra el coronavirus ayudan a nuestros cuerpos a desarrollar inmunidad al SARS-CoV-2 sin que tengamos que enfermarnos.

"Es algo que todavía no se sabe: ¿Nada más nos protegen a nosotros o también cuidan a los que nos rodean?", explica O´Brien

Otro problema señalado por especialistas como el doctor, vacunólogo y director del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo Clinic, Greg Poland, es que las pruebas no se han realizado en situaciones de la vida real.

"Nadie ha realizado ensayos clínicos controlados en torno a escenarios específicos de la vida cotidiana y esto es confuso para las personas. La gente desesperadamente quiere respuestas", señala Poland.

La profesora de salud internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, Anna Durbin, dice que, en su opinión, las investigaciones de la vacuna mostrarán eventualmente una reducción en la transmisión asintomática del virus, pero no una erradicación completa, pues la mayoría de las vacunas no lo hace.

"La mayoría previenen enfermedades en lugar de prevenir infecciones", indica Durbin.

Las recomendaciones para prevenir el contagio después de la vacunación

"Hay que continuar siguiendo las medidas de prevención aunque ya nos hayamos vacunado. Seguimos aprendiendo del virus, las vacunas y su efecto. El tiempo que debamos seguir con las recomendaciones dependerá de lo que puedan hacer las comunidades y los países para acabar con el virus", concluyó O 'Brien.

En resumen: NO. La vacunación no exentaría a las personas de continuar con las medidas de prevención y tendrían que seguirse cuidando de la infección, pues todavía no se conoce ese escenario con las vacunas covid y se desconoce si solo los protegerá a ellos o también a los que los rodean.

(Con información del Wall Street Journal)