¿Si uso cubrebocas también tengo que guardar la sana distancia?

"Los cubrebocas funcionan mejor si se conjuntan con las medidas de prevención", indicó Ricardo Cortés Alcalá; en el escenario nacional se tienen 1,090,675 casos

27/11/2020 19:52 hrs.

La conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en México correspondiente al 27 de noviembre inició con un mensaje sobre los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres:

"En nuestro país, 1 de cada 10 mujeres de 15 años y más reportó haber enfrentado algún tipo de abuso sexual antes de los 15 años", mencionó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá

En el escenario nacional se tienen un millón 90 mil 675 casos confirmados de covid-19, 1 millón 331 mil 518 negativos y 104 mil 873 defunciones por esta infección.

Mapa epidemiológico no ha cambiado y permanecerá así la semana del 30 de noviembre

En el mapa-semáforo epidemiológico, Cortés Alcalá indicó que hay dos estados en color rojo y Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México permanecen en naranja, por lo menos durante la próxima semana.

En cuanto a la distribución de casos que se han confirmado, Alcalá informó que:

- 8 mil se han confirmado por laboratorio

-4 mil 556 por prueba antigénica

- 11 por dictaminación

¿Si uso cubrebocas puedo estar cerca de otras personas?

"No hay que estar cerca de otras personas aunque traigan cubrebocas. El cubrebocas sirve mejor si se conjunta con las otras medidas de prevención. A todas las personas, les pido que respeten estas medidas: usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, laven sus manos con frecuencia, usen gel antibacterial y no salgan si no es absolutamente necesario. Si tienen que ir a trabajar, háganlo con responsabilidad", pidió el especialista.

Situación de camas hospitalarias: con y sin ventilador

Cortés Alcalá mencionó que al 27 de noviembre se tienen:

Camas de hospitalización sin ventilador: 17 mil 845 camas disponibles

Camas de hospitalización con ventilador: 7 mil 142 disponibles

La vacuna contra la influenza es gratis

Cortés Alcalá enfatizó que han visto lugares en los que se está cobrando una suma de dinero por la vacuna contra la influenza.

"Esto es ilegal. La vacuna ya la pagamos con nuestros impuestos. Si ven que les están cobrando por recibirla, repórtenlo. Eso no es legal", pidió el director general de Promoción de la Salud.

"En aquellos individuos de grupos de riesgo, hay que buscar atención desde el inicio de los síntomas": Ridaura

"La estrategia integral requiere la cooperación de la población. Esto nos va a permitir disminuir la letalidad del virus, sobre todo en los estados donde se ha visto un aumento de casos", señaló el doctor y director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), Ruy López Ridaura.