En la mayoría de los casos, la prediabetes no suele presentar síntomas, pero algunas señales deben identificarse de forma oportuna. Conócelas.

INGRID SILVA 18/12/2020

18/12/2020 13:12 hrs.

La prediabetes es el estado de alerta antes del diagnóstico de diabetes tipo 2, por ello es importante aprender a identificar esas señales que indicarían que tus niveles de glucosa o azúcar en sangre son más altos de lo normal.

En el caso de la prediabetes, si, hay un nivel alto de azúcar, pero no es tan alto aún para considerarse diabetes mellitus, por ello, es un momento clave de oportunidad para mejorar tu alimentación y cambiar un poco tu rutina.

Señales de prediabetes que debes identificar a tiempo

También es importante considerar que el daño de órganos como los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos también puede ocurrir en prediabetes y la buena noticia es que el avance hacia la enfermedad puede evitarse.

¿Qué es la diabetes? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que se desarrolla cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando la insulina producida por este órgano no se utiliza de manera eficaz:

"La mayoría de las personas con diabetes tienen la de tipo 2, que se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física".

En la mayoría de los casos, la prediabetes no suele presentar síntomas, pero según información de Mayo Clinic hay signos y síntomas que puedes reconocer ahora mismo y consultar con tu especialista, conócelos:

1. Oscurecimiento de la piel (codos, axilas, rodillas, nudillos y cuello)

2. Aumento de la sed

3. Micción frecuente

4. Hambre en exceso

5. Visión borrosa

6. Fatiga.

Otros síntomas de prediabetes...

Recuerda que los principales factores de riesgo son el sobrepeso, la obesidad, alimentación inadecuada, sedentarismo, antecedentes familiares, síndrome de ovario poliquístico, apnea del sueño y tabaquismo:

"El tabaquismo puede aumentar la resistencia a la insulina. Los fumadores también pueden acumular más peso corporal en la parte media".

Por otro lado, los niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre también pueden causar enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de los riñones, enfermedades dentales, problemas de los ojos, lesiones en los nervios y problemas de los pies.

Finalmente, los cambios básicos que los especialistas sugieren es realizar actividad física, seguir un plan de alimentación equilibrado y nutritivo para mantener un adecuado control de la glucosa en sangre hasta que llegue a su nivel normal. Estás a tiempo de prevenir la diabetes, no dejes pasar la oportunidad.