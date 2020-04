Las lágrimas tendrían mucho que ver...

ADRIÁN AGUIRRE 16/04/2020

16/04/2020 13:04 hrs.

El nuevo coronavirus covid-19 se puede manifiestar de distintas maneras en los ojos. Conoce cómo afecta los ojos el covid- 19.

Sumado a los síntomas ya conocidos (diarrea, fiebre, tos y dificultad para respirar), la American Academy of Ophthalmology (AAO) indica que también se ha informado conjuntivitis y que otros signos menos específicos incluyen dolor ocular y fatiga.

La conjuntivitis es una de las infecciones del ojo más comunes y se trata de una inflamación de la membrana fina y transparente que recubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo.





Señales de Covid- 19 en los ojos, hasta ahora identificadas:

De acuerdo con una investigación publicada en JAMA Ophthalmology que involucró a 38 pacientes infectados con covid-19 de la provincia de Hubei, China, 12 de ellos tuvieron manifestaciones oculares, incluyendo epífora (ojo lloroso), congestión conjuntival o quemosis (la cubierta externa del ojo puede lucir como una ampolla grande).

"Estos síntomas ocurren comúnmente en pacientes con manifestaciones sistémicas graves de covid-19 y son compatibles con conjuntivitis", señala el American Journal of Managed Care (AJMC).

Bajo el contexto antes mencionado, los signos en los ojos que indicarían la posibilidad de que una persona tenga covid-19 son los siguientes:

- Conjuntivitis

- Epífora (ojo lloroso)

- Quemosis (la cubierta externa del ojo puede lucir como una ampolla grande)

En la serie de casos que fueron evaluados en Hubei, los pacientes infectados con el nuevo coronavirus fueron tratados del 9 al 15 de febrero y se les revisó retrospectivamente (un estudio retrospectivo compara a dos grupos de personas: aquellos con la enfermedad o afección en estudio y un grupo muy similar de personas que no tienen la enfermedad o la afección) para detectar manifestaciones oculares.

"Durante el período de tratamiento, se observaron y analizaron los signos y síntomas oculares, así como los resultados de los análisis de sangre y la reacción en cadena de la transcriptasa-polimerasa inversa", detallan los autores.

Y continúan:

"Un total de 12 de 38 pacientes tuvieron manifestaciones oculares consistentes con conjuntivitis, incluyendo hiperemia conjuntival, quemosis, epífora o secreciones aumentadas".





La conclusión a la que llegaron los autores fue que hay una baja prevalencia de SARS-CoV-2 en las lágrimas, pero que aún así es posible transmitir el covid-19 a través de los ojos, por lo que hay que tener cuidado.

"Los funcionarios de salud creen que la conjuntivitis viral o conjuntivitis se desarrolla en aproximadamente 1% a 3% de las personas con coronavirus. El virus puede propagarse al tocar líquido de los ojos de una persona infectada o de objetos que transportan el líquido", señala la AAO.

Esta asociación también detalla que existen más estudios que tratan la relación entre el covid-19 y las enfermedades de los ojos :

- En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, por ejemplo, los investigadores documentaron la "congestión conjuntival" en 9 de 1,099 pacientes hospitalizados con covid-19 confirmado por laboratorios de 30 hospitales en China, pero ninguno de los pacientes fue documentado para haber visto oftalmólogos, y no se tomaron muestras de las lágrimas.

- En otra investigación publicada en el Journal of Medical Virology, de 30 pacientes hospitalizados por covid-19 en China, 1 tenía conjuntivitis. Ese paciente, y no los otros 29, tenía ARN del SARS-CoV-2 en las secreciones oculares.

"Esto sugiere que el SARS-CoV-2 podría infectar la conjuntiva y causar conjuntivitis, y que las partículas virales infecciosas podrían estar presentes en las lágrimas de los pacientes con COVID-19 con conjuntivitis", apunta la AAO.

Recuerda que si presentas conjuntivitis, comezón, epífora (ojo lloroso), quemosis u otro problema en los ojos, deberás consultar a tu médico, pues en este momento en específico podría indicar que padeces covid-19.

Covid-19: ¿Qué hago si uso lentes?

"Es importante recordar que aunque existe una gran preocupación por el coronavirus, el sentido común puede reducir significativamente el riesgo de infectarse. Así que lávese mucho las manos, siga una buena higiene de las lentes de contacto y evite tocarse o frotarse la nariz, la boca y especialmente los ojos", dice el doctor y portavoz de la Academia Estadounidense de Oftalmología (AAO), Sonal Tuli.