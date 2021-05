"Seguiremos confiando en los que se registren para vacunación covid"

"Sí, las mujeres que no están vacunadas y hacen su registro quedan registradas, pero eso no quiere decir que hayan quedado agendadas. No se va a dudar de su palabra, pero hay formas de saber si cumplen o no con los requisitos establecidos en el esquema de vacunación para esta población", mencionó el doctor.

El director general del CENAPRECE apuntó que cree que la mayoría de las mujeres no mienten con el estado de su embarazo y que en algunas incluso se puede ver que lo están, por lo que no se buscará probar que las mujeres estén embarazadas, pues se seguirá confiando en la información que registren en el sitio web correspondiente a la vacunación.

Situación del coronavirus en México al 29 de mayo

Durante la conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en México correspondiente al 29 de mayo, el experto informó que en el escenario nacional se tienen 2 millones 597 mil 783 casos estimados, 1 millón 924 mil 865 personas recuperadas, 223 mil 455 fallecimientos confirmados y 19 mil 722 casos activos estimados.

López Ridaura agregó que actualmente se tienen 7 millones 33 mil 895 personas notificadas, 4 millones 184 mil 700 resultados negativos y 2 millones 411 mil 503 resultados confirmados, así como una positividad del 17%. En cuanto a la letalidad, Ridaura precisó que el virus en nuestro país tiene una letalidad del 5%.

Situación de camas hospitalarias

El especialista mencionó que se tiene una reducción del 87% en la reducción de la ocupación nacional en comparación con el pico máximo. En las camas generales se tiene un 12% de ocupación y en las camas con ventilador, un 14%.

Situación de las vacunas en México

Al 29 de mayo se tiene un avance diario de 614 mil 832 dosis aplicadas reportadas, un acumulado de 29 millones 861 mil 331 dosis aplicadas reportadas y 53 mil 616 dosis perdidas.

Ridaura precisó que al 29 de mayo se tienen 21 millones 259 mil 657 personas vacunadas reportadas, de las cuales 12 millones 320 mil 589 son personas vacunadas con esquema completo y 8 millones 939 mil 068 son individuos con medio esquema. Hay que recordar que no todas las vacunas necesitan la aplicación de un par de dosis.

Se han presentado 19 mil 984 casos notificados de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVIs): 15 mil 425 son de Pfizer-BioNTech, pues es la que más ha recibido México. De los 19 mil casos totales, hay 401 casos graves, de los cuales 225 han ocurrido en mujeres y 176 en hombres.

Desde el 23 de diciembre de 2020, nuestro país ha recibido 37 millones 692 mil 975 dosis, de las cuales 14 millones 649 mil 765 son de Pfizer, 8 millones 997 mil 900 de AstraZeneca, 7 millones de SinoVac, 2 millones 400 mil de Sputnik V y 4 millones 645 mil 310 de Cansino. Se espera que el 30 de mayo llegue un embarque de 2 millones 195 mil 400 de dosis de AstraZeneca.