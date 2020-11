¿Se te pueden caer los dientes por la covid-19?

Es algo que casi no se ha visto y que algunos especialistas descartan, pero el doctor Li apunta que los pacientes pueden estar aportando nuevos hallazgos

Se sabe que el coronavirus puede afectar la salud de los pulmones, pero a medida que ha pasado el tiempo, se han descubierto nuevas cosas sobre la infección, como la posibilidad de que pueda existir un impacto del covid en la boca.

El pasado 12 de octubre, elementos de la Universidad de Tel Aviv y de la Unidad Médica de Silesia, Polonia, encontraron que el estado psicoemocional y el agravamiento de este durante la pandemia puede resultar en una intensificación de los síntomas de bruxismo, que, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es cuando una persona frota los dientes de atrás para adelante uno sobre el otro.

"La pandemia ha causado efectos negativos importantes en el estado psicoemocional de las poblaciones israelí y polaca, lo que ha provocado la intensificación de sus síntomas de bruxismo", señalaron los investigadores en esa ocasión.

Pero este no sería el único impacto del covid en la boca...

Caída de dientes: ¿Un posible impacto del covid en la boca?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos informa que los síntomas del bruxismo abarcan:

+ Sensibilidad muscular

+ Ansiedad, estrés y tensión

+ Depresión

+ Dolor de oído

+ Dolor de cabeza

+ Sensibilidad a las cosas frías o calientes

+ Dolor o inflamación de la mandíbula

+ Insomnio

+ Trastornos alimentarios

Algunos de ellos, también se han visto en la pandemia de coronavirus y el confinamiento...

The New York Times (NYT) informa que el nuevo coronavirus puede ocasionar estragos al unirse con la proteína ACE2, que no solo se encuentra en los pulmones, sino que también se puede hallar en las células nerviosas y endoteliales.

El Instituto Nacional del Cáncer define las células endoteliales como aquellas que se encuentran en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el corazón.

El que se caigan los dientes después de haber tenido covid-19 es un evento raro que se ha visto pocas veces y por ello se duda de que la pandemia lo haya ocasionado, pero... ¿es una posibilidad?

"Puede ser que el virus haya dañado los vasos sanguíneos que mantienen vivos los dientes en los sobrevivientes de coronavirus, es posible; eso también podría explicar por qué quienes han perdido los dientes no sienten dolor", explicó para NYT el doctor y presidente de la Angiogenesis Foundation, una organización sin fines de lucro que estudia la salud y la enfermedad de los vasos sanguíneos, William W. Li.

El que no sientan dolor y tampoco haya signos de sangre, explica el doctor Li, es algo bastante raro por lo que podría indicar que algo está pasando con los vasos sanguíneos de las encías.

Las palabras de Li concuerdan con las del doctor Michael Scherer, quien señala que la enfermedad de las encías es muy sensible a las reacciones hiper inflamatorias y los efectos del covid-19 podrían caer en esa categoría.

Dicho escenario de que la caída de dientes sea un posible impacto del covid en la boca es algo que casi no se ha visto y que algunos especialistas descartan, pero el doctor Li apunta que podría ser una señal de que hay algo nuevo que estudiar.

"Los médicos y dentistas deben cooperar para comprender los efectos del coronavirus a largo plazo en los dientes y considerar que los pacientes pueden estar aportando nuevos hallazgos", concluyó el especialista sobre el posible impacto del covid en la boca.

