¿Se puede volver a tener síntomas de covid tras superar la enfermedad?

Se han registrado casos de pacientes que vuelven a enfermarse de coronavirus días después de haber obtenido el alta médica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote por coronavirus como una emergencia sanitaria mundial el último día de enero, desde entonces se han realizado en el mundo cientos de investigaciones para comprender los efectos de la covid-19, así como sus posibles repercusiones a largo plazo.

A pesar de de los nuevos descubrimientos sobre el comportamiento del coronavirus SARS-CoV-2, aún existen interrogantes sobre la posible inmunidad que provoca en los pacientes recuperados de la enfermedad, así como la posibilidad de que una persona pueda volver a contraer la covid-19 una vez que se recuperó de la enfermedad.

Desde entonces se ha apuntado que hay efectos poco conocidos del coronavirus debido a que, al ser una enfermedad nueva, se desconoce la forma en que actúa a largo plazo, por lo que algunas preguntas se responderán ya que evolucione y termine la pandemia

¿Se puede enfermar de covid-19 dos veces?

En Japón se dio a conocer el caso de un hombre de 70 años que, al contraer la covid-19, permaneció hospitalizado en un hospital de la ciudad de Tokio durante varios días hasta que se recuperó de la enfermedad y fue dado de alta.

El adulto mayor, tras salir del hospital, regresó a su vida normal y realizó las actividades a las que estaba acostumbrado. Sin embargo, a los pocos días volvió a presentar fiebre, por lo que al acudir al centro de salud, los médicos determinaron que de nuevo era positivo a covid-19.

Así mismo, una paciente de 66 años en un hospital de California, Estados Unidos, fue atendida por coronavirus durante algunos días, pero días después de haber sido dada de alta y haber registrado no tener síntomas, la paciente volvió a enfermar y tuvo que ser hospitalizada nuevamente en el área covid.

¿Por qué regresa la enfermedad?

A partir de estos pacientes se ha planteado la posibilidad de que una persona recuperada de covid-19, pueda volver a presentar síntomas de coronavirus a pesar de haber sido dado de alta.

Sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado si lo que sucedió fue una reinfección, o simplemente los pacientes no se recuperaron de la enfermedad a pesar de sentirse mejor y de ya no presentar síntomas.

El virólogo Luis Enjuanes apuntó para la BBC, que estos casos puedan deberse a un repunte de la enfermedad, la cual no fue eliminada por completo, y no a una nueva infección de coronavirus, pero es muy pronto para asegurar cualquiera de las dos posibilidades.

¿Por qué se puede dar positivo a coronavirus dos veces?

Con el avance de la pandemia se ha encontrado que un paciente recuperado de covid-19 puede dar positivo a la prueba de coronavirus una vez que se ha recuperado de la enfermedad, esto fue confirmado por un estudio realizado en Corea del Sur.

En esta investigación se encontró que tras superar la enfermedad, los convalecientes pueden portar partículas no infecciosas o muertas del SARS-CoV-2. Estas partículas son las causantes de una prueba positiva a covid-19, pero ya no representan un riesgo para la población, pues ya no son infecciosas.

Además, con este estudio se encontró que los pacientes recuperados de covid-19 tienen una carga suficiente de anticuerpos al coronavirus que los podría volver inmunes a la enfermedad, sin embargo, se necesitan más investigaciones al respecto.