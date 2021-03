¿Se puede evitar el coronavirus en interiores?

Se ha dicho muchas veces que estar en espacios exteriores resulta más seguro que permanecer en zonas sin aire ni ventilación, pero... ¿Qué pasa cuando estás en tu coche, por ejemplo, y no se puede guardar la sana distancia? ¿Se puede esquivar el coronavirus en interiores?

Esto es lo que se puede hacer al respecto.

Coronavirus en interiores: cuando la covid-19 viaja de copiloto. ¿Qué hacer al respecto?

De acuerdo con El País, la clave estaría en no respirar un aire ya respirado, pues si el automóvil es compartido y no hay ventilación, este medio detalla que en menos de 10 minutos casi el 10% del aire que respiramos, ya se habrá inhalado y exhalado.

Esto representa un riesgo alto de contagio, ya que recordemos que el coronavirus se transmite por medio de gotículas que expulsamos al hablar, toser, exhalar o estornudar.

Dicho medio apunta que el riesgo de contagio se incrementaría si una de las dos personas está infectada, pues el riesgo del otro individuo aumentará a un 30% en media hora y a un 71% en 60 minutos.

Una solución podría ser abrir las ventanas. Este portal indica que si los viajeros abren sus ventanas solo 5 cm, la ventilación cruzada removerá el aire inhalado hasta 9 veces por minuto, haciendo que las probabilidades de contagio sean bajas.

La ventilación es importante para "esquivar" el coronavirus en interiores: EPA

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informa que para evitar o por lo menos esquivar el coronavirus en interiores, es fundamental realizar cuatro acciones: limpieza, desinfectado, revisión de niveles de contaminación ambiental y ventilación.

"Evita ventilar con aire de afuera cuando los niveles de contaminación del aire externo sean muy altos o cuando este ocasione que su casa o estancia se vuelva demasiado fría, cálida o húmeda", recomienda la EPA.

Pero no es lo único...

Para esquivar el coronavirus en interiores, además de lo señalado por El País y la EPA, es importante tomar en cuenta otras medidas.

El experto en seguridad de edificios de la Facultad de Salud Pública T. H. Chan de la Universidad de Harvard, Joseph Allen, recomienda para New York Times las siguientes acciones:

+ Restringir la entrada de personas

+ Siempre que sea posible, evitar la exposición al riesgo (si no necesitas usar el coche, no lo uses)

+ Exigir el uso de cubrebocas

Si bien las personas no se pueden lavar las manos en los coches, sí pueden llevar gel antibacterial y desinfectarse las manos constantemente, pues otra de las formas de contagio es tocando una superficie infectada y llevándose las manos a la cara.

(Con información de New York Times y El País)