Se decidió no restringir los viajes sin evidencia científica

Después de una amplia investigación, se llega a la conclusión que todavía se desconoce a cabalidad el efecto de los viajes por el mundo .

IRMA ROSA MARTÍNEZ A

IRMA ROSA MARTÍNEZ A 05/10/2020

05/10/2020 17:50 hrs.

El hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendara la restricción de viajes al inicio de la pandemia de covid-19 es considerado hoy una política que buscó satisfacer intereses políticos y económicos, más que de salud pública.

De acuerdo The New York Times, registros de salud pública, múltiples estudios científicos y entrevistas con más de 20 expertos demuestran que la política del turismo sin restricciones nunca se basó en ciencia dura. "Fue una decisión política, disfrazada de recomendación de salud, que surgió después de un brote de peste en la India en la década de los noventa. Para cuando apareció la covid-19, ya se había convertido en un artículo de fe".

Te recomendamos: Restaurantes son factor importante en nuevos contagios de covid

La falta de restricción a los viajes durante pandemia no se basó en evidencia científica

El diario estadounidense cita que antes de la pandemia, unos cuantos estudios habían demostrado que las restricciones de viaje retrasaron, más no detuvieron, la propagación del síndrome respiratorio agudo grave (o SRAG), la pandemia de la influenza y el ébola. "No obstante, la mayoría de estos estudios se basaron en modelos matemáticos. Nadie había recabado datos del mundo real. Aún no se comprende el efecto de las restricciones de viaje en la propagación del nuevo coronavirus".

El ex alto funcionario de la OMS Keiji Fukuda señala que "cualquiera que sea honesto te dirá que la respuesta es un gran ´no lo sabemos´. Y de acuerdo con el diario, la falta de conocimiento "es exasperante sobre todo ahora que el mundo está buscando una manera de regresar a la normalidad.

The New York Times hace referencia a las diferentes estrategias con las que los países abordaron el tema de los viajes. Algunos fueron muy rigurosos y cerraron sus fronterase impusieron confinamiento a nivel nacional: otros exigen pruebas de diagnóstico y cuarentenas antes de salir a deambular por las calles. Otros negaron la entrada a pasajeros procedentes de lugares riesgosos y obtuvieron el mismo trato en consecuencia.

"Las restricciones han humillado a naciones poderosas como Estados Unidos, cuyos ciudadanos ya no son bienvenidos en la mayor parte del mundo. Sin embargo, el presidente Trump ha calificado sus restricciones de viaje como "la decisión más importante que hemos tomado hasta ahora" y atacó las primeras recomendaciones de la OMS sobre las fronteras como "desastrosas".

A pesar de ahora ya se cuenta con mayor información, todavía es pronto para saber cuáles son los beneficios de las restricciones de viaje y cuáles son las más útiles. "Los expertos que insistieron en mantener las fronteras abiertas al inicio de la pandemia ahora dicen que los países deben tomar medidas cuidadosas de viaje. La OMS recomienda una reapertura gradual en la que cada país sopese sus propios riesgos".

Kelley Lee, profesora de la Universidad Simon Fraser en Canadá que estudia el impacto de las restricciones de viaje en esta pandemia, dijo que ciertamente, hay un cambio radical en la manera en que se está discutiendo pero las evidencias no han cambiado. Todavía tenemos pruebas deficientes".

Las aerolíneas que ofrecen vuelos baratos han creado una ola de viajes internacionales. El número de personas que toman al menos un vuelo al extranjero cada año ha aumentado un 80 por ciento desde que se formularon las regulaciones en 2005, señala el diario

También te sugerimos: El duelo en medio de la pandemia

Se indica que la facilidad y la expansión de los viajes internacionales es la razón por la que los eventos "superpropagadores" ayudaron a acelerar la pandemia. El NYT cita el caso de unos esquiadores que llegaron a Austria procedentes de Estados Unidos, Londres y Canadá, que se contagiaron y posteriormente contagiaron a personas en sus países de origen. Y los congregantes de una iglesia muy grande francesa llevaron la enfermedad a África, América Latina y a toda Europa.