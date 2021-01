Se avanzó en las vacunas, pero... ¿se descuidaron los medicamentos?

En Estados Unidos, el gobierno gastó 18 mil millones de dólares en vacunas contra la covid-19, pero solo 8.2 mil millones en medicamentos.

En la estrategia nacional de vacunación se le dio prioridad a ciertos sectores de la población y esas personas ya recibieron o se encuentran recibiendo las vacunas contra la covid-19. Faltan meses para que todas las personas sean inyectadas contra el coronavirus y los trabajadores de la salud tienen pocos medicamentos para combatir la infección.

Sí, existen algunos como el remdesivir, los anticuerpos monoclonales o la dexametasona que han mejorado el tratamiento de algunos pacientes covid, pero lo cierto es que no son medicinas que lo curen todo y no son para el público en general.

Hay vacunas, pero...¿Qué ha pasado con las medicinas?

El avance en las vacunas contra la covid-19 ha hecho que se descuiden las medicinas

The New York Times resalta que solo en Estados Unidos, el gobierno gastó 18 mil millones de dólares en vacunas contra la covid-19, pero solo 8.2 mil millones en medicamentos y se descuidaron los antivirales, que eran medicamentos que prometían y podían detener el padecimiento si se administraban de forma temprana.

De acuerdo con este medio, en comparación con las pruebas de las vacunas contra la covid-19, los ensayos de los medicamentos se estancaron debido a que los especialistas no pudieron encontrar suficientes pacientes o no tuvieron los fondos que requerían.

Se cuidó un lado y se descuidó el otro y la falta de organización hará que las vacunas contra la covid-19 superen las expectativas pero que los médicos tengan pocos medicamentos para tratar a las personas que se enfermen en los próximos meses.

Una carrera contrarreloj

Pasa el tiempo y el virus sigue presente, mutando en diferentes cepas que ya se han visto en algunos países, por lo que la gente se ha llegado a preguntar si las vacunas aprobadas para uso de emergencia van a servir.

La científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, indicó que los desarrolladores de las vacunas contra la covid-19 tienen en cuenta que los virus pueden mutar y que actualmente se pueden cambiar las inyecciones en caso de que una no funcione.

En el caso de los fármacos sucede algo similar, pues deben ser investigados para ver si funcionan contra las nuevas variantes.

The Financial Times menciona que los fabricantes de medicamentos se están apresurando para adaptar los tratamientos que existen a las nuevas variantes.

Se trabajó en las vacunas contra la covid-19 y se quitó el ojo de los medicamentos y ahora hay gente trabajando a marchas forzadas para equilibrar la balanza, pero hay pocos voluntarios y esa es la causa del retraso.

"los especialistas e investigadores han pasado los últimos ocho meses intentando reclutar voluntarios suficientes, pero han tenido problemas para encontrar gente que haya recibido un diagnóstico de covid recientemente", se puede leer en el NYT.

"Esa ha sido la razón de que existan retrasos en prácticamente todos los ensayos en todo el planeta", lamentó el doctor y médico de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky, James Porterfield.

(Con información del New York Times y The Financial Times)