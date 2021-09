Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando la propagación mundial de una enfermedad queda bajo control en un área localizada, ya no se considera pandemia sino epidemia. Si la covid-19 persiste globalmente en lo que la OMS considera "niveles esperables o normales", la organización redefinirá a la enfermedad como "endémica".

¿Se acerca el fin de la pandemia? El doctor Macías lo responde

Respecto al fin de la pandemia, el doctor Macías refiere que el mundo está entrando al final del segundo año de la pandemia de 2019 y detalla que esto parece tener similitudes con la pandemia de influenza:

"Esto da picos que tiene que ver con la entrada de variantes diversas del virus. En todo el mundo esto ha sido diferente, algunos lo han llevado de una manera, otros de otra pero lo que sí podemos decir es que ya pareceríamos estar viendo la luz al final del túnel aunque esto no quiere decir que esto se va a acabar. Este virus no se va a ir, este virus se va a quedar pero vamos a tener un nivel de actividad todavía digamos donde el virus tenderá a volverse estacional".

Por otro lado, detalló el caso de México:

"En México si lo analizamos, por ejemplo tenemos 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pacientes y si arrancamos en marzo 2020 tenemos un primer pico de 7 mil pacientes diarios en promedio, hacia agosto 6 de 2020, un segundo pico hacia enero 23 de 2021 y un tercer pico hacia agosto 19 de 2021: 18, 800 pacientes diarios; eso no quiere decir que ocurran nadamos 18, 800, sabemos que para cada caso diagnosticado hay al menos unos 25 o 30 no diagnosticados, lo cual querría decir que para estas fechas ya hacia septiembre de 2021, en México se han infectado al menos unos 80 o 90 millones de personas más la vacunación, querrá decir en un escenario optimista que la cifras se reducirían y pasando ya a una condición estacional en el que el virus cocircularía con los virus de influenza hacia 2022".

¿Se acerca el fin de la Pandemia COVID-19? pic.twitter.com/M7wHBWIDQB — Alejandro Macias (@doctormacias) September 13, 2021

Además de lo anterior, Macías explica el peor escenario:

"En un escenario pesimista subirían todavía las cifras y entraría todavía hacia finales de 2020, parece que esto entonces está entrando en una etapa final; todavía no se ha acabado, hay escenarios pero hay que mantener sana distancia, uso de cubrebocas, ventilación de espacios cerrados y todavía hacer desde casa el trabajo, los que así lo puedan hacer".

¿Erradicar la covid?

Por otro lado, para el profesor de epidemiología en New York University School of Global Public Health y director fundador de su laboratorio de modelado basado en agentes, Joshua Epstein la erradicación es tan extraña que la palabra debería eliminarse de nuestro vocabulario en relación a las enfermedades. "Las enfermedades se refugian en sus reservorios animales o mutan en niveles bajos", señala. "Pero, normalmente, no desaparecen del bioma global".

Además, algunos expertos advierten que un peligro importante sería que las personas decidieran que la pandemia finalizara mucho antes de que los organismos gubernamentales lo indiquen, como señala Naomi Rogers, profesora de historia de la medicina e historia en Yale University:

Ya ha sucedido en el pasado. La gripe de 1918 golpeó a finales de la Primera Guerra Mundial y, a medida que la lucha continuaba, había un sentimiento de querer terminar con toda esa década y acoger un futuro nuevo. El público ingresó en lo que se denominó los felices años veinte a pesar de que el virus de la gripe seguía circulando en toda la población estadounidense. Si la sociedad intenta declarar el fin de la pandemia antes que la ciencia, tendremos que aceptar sus graves resultados, entre ellos muertes. Eso es lo que ha sucedido con las pandemias pasadas. La gripe ya no es considerada pandemia y hoy se la considera una enfermedad endémica; entre 12 mil y 61 mil personas en Estados Unidos siguen muriendo de gripe cada año, según las estimaciones de los Centers for Disease Control and Prevention.

Finalmente, ante la diversidad de opiniones respecto al fin de la pandemia, algo es claro: la pandemia no ha terminado y se debe continuar con las medidas preventivas, incluido el plan de vacunación contra covid.

Con información de: Alejandro Macías y National Geographic