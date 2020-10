Reino Unido planea infectar deliberadamente a personas con covid-19

La acción será parte de los ensayos de "desafío humano"; participarán personas sanas y el gobierno ya firmó un contrato para llevarla a cabo

ADRIÁN AGUIRRE 20/10/2020

20/10/2020 14:03 hrs.

Diecinueve personas serán infectadas deliberadamente con la covid-19 en el Reino Unido, informa el journal Nature. Dicha acción formará parte de los ensayos de "desafío humano" que tienen la finalidad de llevar a cabo una prueba de vacuna para el coronavirus para ver cuál de estas es segura.

Sobre esta prueba de vacuna para el coronavirus, Nature indica que se trata de la primera de su tipo y que en ella participarán personas jóvenes y sanas que serán expuestas intencionalmente al SARS-CoV-2 (virus causante de la covid-19) con el objetivo de acelerar el desarrollo de vacunas que podrían "acabar con la pandemia". Empezarán en enero en un hospital de Londres, si es que reciben la autorización, señala este journal.

Prueba de vacuna para el coronavirus en pacientes sanos: ¿Qué se sabe al respecto?

La compañía proveedora de servicios de inspección, verificación, pruebas y certificación suiza SGS apunta que los ensayos clínicos de desafío humano son una forma "extremadamente eficaz de validar la eficacia de un tratamiento mediante estudios de sintomatología en el mundo real" y que "ayudan a respaldar la evidencia preclínica de eficacia, minimizan el riesgo y maximizan los resultados cuando se transforma en un nuevo medicamento o vacuna".

Nature menciona que este método (los ensayos de "desafío humano") ya se han realizado antes contra la malaria y la influenza. ¿Podría esta prueba de vacuna para el coronavirus ser una opción contra la pandemia actual?

Dicha revista explica que el ensayo del Reino Unido buscará reconocer o identificar una dosis adecuada del SARS-CoV-2 que pueda usarse en futuras pruebas de vacunas, pues la posibilidad de infectar deliberadamente a personas con el virus causante de la covid-19, incluso a aquellas que tienen bajo riesgo de enfermedad grave, es un territorio médico y bioético todavía no tan explorado.

CNN añade que en esta prueba de vacuna para el coronavirus participarán 19 voluntarios sanos, quienes serán infectados a propósito en un ambiente controlado y después "liberados" para que continúen su vida normal, recibiendo algunos de ellos una vacuna experimental y otros el virus en su forma natural.

"Los voluntarios, quienes deberán tener entre 18 y 30 años, serán evaluados rigurosamente para asegurarse de que gozan de buena salud, sin condiciones preexistentes", menciona este medio citando a hVIVO, una empresa de investigación médica que se especializa en realizar estas "pruebas de desafío".

Pero las principales dudas radican en que todavía no se tiene una cura para el coronavirus por lo que los ensayos de "desafío humano" podrían ser peligrosos, explica The New England Journal of Medicine (NEJM).

"Pueden minimizar la incertidumbre sobre la exposición o la adquisición de enfermedades inherentes a los ensayos de campo, reduciendo así el número de participantes necesarios para establecer el punto final deseado. Sin embargo, los especialistas que participan en este tipo de estudios deben estar seguros y asegurarse de que los procedimientos minimicen el riesgo de los participantes, el personal y la comunidad y se apliquen estrictamente", precisa el NEJM.

"Estos deben estar diseñados rigurosamente para proporcionar datos científicamente sólidos", añade este journal

Se trata de un tema que despierta opiniones divididas, pero que en palabras del inmunólogo del Imperial College de Londres, Peter Openshaw, puede funcionar en la pandemia actual:

"La infección deliberada de voluntarios nunca se toma a la ligera. Sin embargo, tales estudios son enormemente informativos sobre una enfermedad y es realmente vital que avancemos lo más rápido posible para obtener vacunas eficaces y otros tratamientos para covid-19", concluye Openshaw sobre esta prueba de vacuna para el coronavirus.