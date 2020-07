Reconocen 11 síntomas de covid pero algunos pueden causar confusión

Los síntomas de covid pueden coincidir con los de once millones de condiciones de salud. Necesarias atención especializada y acciones responsables.

02/07/2020 13:16 hrs.

¿Cuáles son los síntomas de covid-19? Sí, en este momento de la pandemia conocemos aquellos que han sido nombrados como síntomas frecuentes de covid pero, día con día ante las nuevas investigaciones conocemos más características de la covid-19 y mientras la lista de síntomas crece, otros ya se reconocen como "los más frecuentes". En ese sentido los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reconocen ya 11 síntomas del nuevo coronavirus, sin embargo, advierte un problema central: no hay un solo síntoma que sea definitivo para diagnosticar la covid-19.

Síntomas de covid pueden coincidir con los de once millones de condiciones de salud, aproximadamente...

El dolor de cabeza como síntoma de covid... Para comprender mejor lo anterior, pensemos en el dolor de cabeza como síntoma de covid, si bien puede presentarse, este dolor puede ser también síntoma de otras enfermedades como indican los especialistas:

"También puede ser indicativo de otras once millones de condiciones de salud. Se trata de un problema al tratar de diagnosticar el nuevo coronavirus".

Es importante entonces reconocer la coincidencia de los síntomas de covid hasta el momento identificados con los síntomas de otras enfermedades.

¿Influenza, covid, gripe, diarrea o...? Un ejemplo más son los síntomas de influenza, una enfermedad que también afecta el sistema respiratorio y que puede producir síntomas como fiebre, tos, escalofríos, fatiga, falta de aliento y dolores corporales, ahí puede surgir la pregunta y hasta los temores: ¿Con esos síntomas, tengo, influenza, gripe o covid-19?

Los CDC han identificado 11 principales síntomas de covid, ¿la lista aumentará?

1.Fiebre o escalofríos

2.Tos

3.Falta de aliento o dificultad para respirar

4.Fatiga

5.Dolores musculares o corporales

6.Dolor de cabeza

7.Pérdida de sabor u olor

8.Dolor de garganta

9.Congestión o secreción nasal

10.Náuseas o vómitos

11.Diarrea.

¿Comportarnos como si todos tuviéramos covid?

Ante dicha coincidencia y síntomas que podrían significar "todo", información de WebMD señala que es mucho más sabio que ante la presencia de dichos síntomas todos nos comportemos como si tuviéramos covid. Sí, asumirnos de esa manera, sería mejor que hacer lo contrario según los especialistas. Por ello, si se presenta alguno de los 11 síntomas anteriores se sugiere:

- Aislamiento estricto

- Contactar con un especialista (primero vía telefónica) para informar tus síntomas y recibir indicaciones adecuadas como a dónde acudir para realizar una prueba de covid.

- Usar cubrebocas

- Mantener la distancia física de los demás si estarás en un lugar público.

Hay síntomas transitorios pero...

Recuerda que si presentas uno o dos síntomas de la enfermedad no siempre es indicativo de la enfermedad. También hay síntomas que pueden ser transitorios, como es también el caso del dolor de cabeza la diarrea leve, esta última puede ser ocasionada por los alimentos o bebidas y no necesariamente por el nuevo coronavirus.

Por lo anterior, consulta siempre con un especialista, si bien no se trata de entrar en pánico, tomar las medidas sugeridas "como si tuviéramos covid" puede ayudar a preservar la salud individual y de aquellos que nos rodean.