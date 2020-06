Rastreo de contactos, básico para controlar brotes de covid, ¿qué es?

Cuando el rastreo de contactos se aplica sistemáticamente, interrumpe la cadena de transmisión de una enfermedad.

29/06/2020

Información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que el rastreo de contactos, instrumento esencial para controlar los brotes epidémicos, ¿qué es? El rastreo de contactos es el proceso de detectar, evaluar y decidir qué hacer con las personas que se han expuesto a la enfermedad a fin de evitar que la transmisión continúe. Cuando esta medida se aplica sistemáticamente, interrumpe la cadena de transmisión de una enfermedad.

Los componentes indispensables del rastreo de contactos, según la OMS son el apoyo público y la participación de la comunidad, siempre con la consideración de las circunstancias locales, por ello, es una exigencia que los países tengan la capacidad suficiente para someter a prueba los casos sospechosos oportunamente.

¿Qué es el rastreo de contactos?

La OMS define al rastreo de contactos como el proceso de detectar, evaluar y decidir qué hacer con las personas que se han expuesto a la enfermedad con la finalidad de que la transmisión frene.

Por lo anterior, el rastreo de contactos es un instrumento esencial de salud pública pues permite el control d brotes epidémicos infecciosos:

"El rastreo de contactos en relación con la covid-19 implica localizar a las personas que puedan haberse expuesto a la enfermedad y seguirlas diariamente durante 14 días a partir del último momento de exposición".

Las intervenciones de la propagación de la covid-19, explica la OMS, tienen que estar enfocadas a romper con las cadenas de transmisión de persona a persona con la finalidad de lograr que el número de casos generados por cada caso confirmado se mantenga por debajo de 1.

El número de reproducción eficaz es menor a uno y las siguientes son consideradas como actividades indispensables para la reducción de la transmisión del virus y controlar la epidemia:

- Localización de casos

- Aislamiento

- Pruebas

- Asistencia

- Rastreo de contactos

- Cuarentena.

Un punto importante para el rastreo de contactos también es centrarse en los llamados "locales de alto riesgo" que con aquellos sitios donde hay personas vulnerables, por ejemplo en hospitales, asilos, casas de reposo y otros sitios cerrados como dormitorios colectivos:

"Las personas pueden transmitir la covid-19 antes de que aparezcan los síntomas o si la infección es asintomática, en las orientaciones se recalca también la importancia de poner en cuarentena a los contactos para reducir aún más la posibilidad de la transmisión secundaria".

¿Quienes son los contactos?

Un contacto se considera a cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de covid-19, desde dos días antes hasta 14 días después del inicio de la enfermedad en este, de alguna de las siguientes formas:

- Haber estado a un metro de distancia de un caso de covid-19 por >15 minutos.

- Haber estado en contacto físico directo con un caso de covid-19.

- Haber proporcionado asistencia directa a un enfermo de covid-19 sin usar equipo de protección personal (EPP).

Finalmente, el rastreo de contactos no es una estrategia nueva que surja ante la covid-19, hay antecedentes que muestran cómo los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sugerían este rastreo para frenar enfermedades como el ébola: