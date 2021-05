¿Quiénes tienen más riesgo de reinfectarse con covid pese a vacunarse?

Estar vacunado contra covid -19 no significa que deben dejarse atrás las medidas básicas de prevención como son el uso de cubrebocas , distanciamiento social, lavado de manos entre otros, incluso, los especialistas han advertido que hay personas que tienen mayor riesgo de volver a infectarse con el nuevo coronavirus , aunque ya hayan recibido alguna de las vacunas disponibles.

¿Quiénes tendrían más riesgo de volver a infectarse con coronavirus pese a ser vacunados?

En ese sentido, la Secretaría de Salud (Ssa) es clara respecto a la importancia de la atención médica prioritaria a grupos de riesgo:

"Si perteneces a alguno de los grupos de mayor riesgo para complicarse, como las personas de 60 años y más, personas que viven con enfermedades como hipertensión o diabetes, las mujeres embarazadas, menores de cinco años y personas que viven con cáncer o VIH, debes acudir a recibir atención médica".

Así, pese a la alta efectividad de las vacunas contra la covid-19, existe un pequeño número de contagios que pueden ocurrir incluso tras la vacunación completa, aunque los investigadores aclaran que no debe ser causa de preocupación pues la verdadera importancia de las vacunas está en la protección grupal:

"Aunque en una persona determinada la vacunación no haya funcionado, ésta se encuentra protegida porque la mayoría de las personas a su alrededor está vacunada y sirve de barrera frente al virus".

Al respecto, hablar de eficacia en las vacunas de covid, es hablar de una alta eficacia pues según las investigaciones realizadas hasta el momento, las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna tienen una eficacia superior al 90% mientras que las alternativas de AstraZeneca y Janssen tienen algo inferior, cercana al 70%:

"Estas cifras se refieren a la probabilidad de no contagiarse de covid-19 sintomático; en el porcentaje de personas que, aún vacunadas llegan a infectarse, la gran mayoría lo hace de forma leve, aunque tenga una alta carga viral".

Grupos de riesgo, ¿pese a la vacunación?

Como ocurre con la población general, existen grupos de riesgo de contagio de la enfermedad, entre las personas vacunadas como explica Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología en un texto publicado por EL ESPAÑOL:

"Hoy se está valorando la respuesta inmunitaria que se induce en distintas poblaciones: la gente mayor, que ha sufrido procesos de inmunosenescencia, tendrá una respuesta menos potente y, además, menos duradera. Precisamente estas personas fueron las que se priorizaron en la estrategia nacional de vacunación y probablemente, tendremos que plantearnos revacunaciones en ellos".

El segundo grupo de personas más susceptibles de infectarse una vez vacunadas es más heterogéneo: el de aquellas personas con algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria, esto es, causada por el tratamiento para una patología.

En ese sentido, López Hoyos comenta:

"Hay que tener en cuenta que cada día más población está sometida a tratamientos de base inmunológica. Hay mucha gente que está tomando inmunosupresores para enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide. En general, son fármacos biológicos, pero también hay gente inmunosuprimida con corticoides, ácido micofenólico, metotrexato... Hay una gran cantidad de fármacos con capacidad inmunosupresora, porque muchas de las enfermedades crónicas que tratamos son inflamatorias, y al inhibir la respuesta inmunitaria para reducir la enfermedad es posible que también se inhiba, en cierto modo, la respuesta de la vacuna".

En la actualidad se están llevando a cabos estudios que determinen la duración y potencia de la respuesta inducida por las vacunas para valorar una posible dosis de recuerdo. En la segunda mitad del año esta cuestión debe quedar solventada.

Las investigaciones continúan...

Finalmente es importante aclarar que no hay nada definitivo pues también hay personas que, pese a no estar en esos grupos de riesgo, pueden tener cierta probabilidad de enfermar, como explica Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph):

"Sabemos que hay personas que no se han vacunado en los plazos adecuados, o que no se preparó bien la vacuna o que, simplemente, no responden bien a la misma sin saber por qué. Además, hay otras personas que una enfermedad previa puede determinar un mayor riesgo de contagio. Conozco el caso de una persona con síndrome de Tourette que se quitaba a menudo la mascarilla".

