¿Qué tanto te preocupa la variante delta de covid?

El problema radica en que los que se están negando a aceptar que el virus les puede hacer daño son los que no están vacunados... una población especialmente vulnerable a la variante delta de covid. ¿Qué consecuencias puede tener esto?

"Con la variante delta de covid no pasa nada..."

¿Cuántas personas has conocido que creen que el virus es un invento del gobierno? Seguramente te viene a la mente uno o dos. En el caso de la variante delta de covid, la encuesta realizada por la cadena televisiva CBS encontró que una gran parte de la población no se sentía preocupada por la nueva cepa.

Los datos de la encuesta realizada por este medio reveló que entre las personas con una sola dosis o que no habían recibido ninguna, el 48% dijo encontrarse "personalmente preocupado" por la variante delta de covid, en comparación con el 72% de los individuos con el esquema completo de vacunación que mencionaron estar preocupadas.

Dicha investigación sobre la variante delta de covid, que incluyó a más de 2 mil 200 adultos y se realizó entre el 14 y el 17 de julio, también halló que el 53% de los norteamericanos sin vacunar indicaron que no recibirían una vacuna debido a los posibles eventos adversos, el 45% comentó que no confía en la ciencia detrás de las vacunas contra el coronavirus y casi el 50% señaló que no confía en el gobierno de su país.

Por su parte, el 74% de los no vacunados comentaron que todavía rechazaría la vacunación, incluso si fuera recomendada por su propio médico de cabecera.

Los resultados de la encuesta sobre la preocupación con la variante delta de covid también mostraron un incremento en los porcentajes de preocupación por eventos adversos (43% en junio a 53% en julio), desconfianza en el gobierno (40% en junio a 50% en julio) y en la ciencia (33% a 45%) de junio a julio.

foto: cbs news

Hay que recordar que según el mapa en tiempo real hecho por la Johns Hopkins University, Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus en el planeta y que esto es en casos y en defunciones.

"Me encuentro preocupado por lo que está por venir, estamos viendo un incremento de casos por la variante delta de covid, en particular entre los individuos no vacunados. Y si bien las personas vacunadas están muy bien protegidas contra la hospitalización y la muerte, desafortunadamente, esto no aplica si no se ha recibido la inyección", lamentó el doctor y cirujano general Vivek Murthy en el programa State of the Union de la CNN.