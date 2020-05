Aunque los especialistas permanecen optimistas, existe la posibilidad de que no se desarrolle una vacuna contra la covid-19

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 05/05/2020

05/05/2020 13:43 hrs.

La covid-19 es una enfermedad infecciosa que ya ha enfermado a casi 3.7 millones de personas alrededor del mundo, provocando la muerte de más de 250 mil víctimas. Este padecimiento no tiene cura, por lo que su tratamiento se centra en atacar los síntomas.

Ante la presencia de esta emergencia sanitaria mundial, la mayoría de las naciones han optado por el confinamiento de su población, con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, esta medida de distanciamiento social se ha considerado como una acción temporal, a la espera de que se desarrolle una vacuna contra la covid-19 que pueda inmunizar a la mayoría de la población, y así evitar que la pandemia siga acabando con la vida de miles de personas.

Aunque un gran número de expertos se han mostrado optimistas con el eventual desarrollo de un inmunizador contra el coronavirus, estimando incluso que podría estar listo en 18 meses, hay especialistas que se encuentran escépticos ante la posibilidad de encontrar una vacuna contra la infección, quienes explican qué sucedería si nunca se crea una vacuna contra el coronavirus.

Un panorama sin vacuna

La posibilidad de que no se desarrolle un vacuna contra la covid-19 no se ha descartado, pues actualmente existen una gran cantidad de virus, que a pesar de las investigaciones, no cuentan con un inmunizador confiable y efectivo, como es el caso del VIH.

Ante este panorama David Nabarro, profesor de salud global en el Imperial College de Londres, explicó que no se puede asumir que un día habrá una vacuna contra el coronavirus, pues un inmunizador efectivo contra un virus requiere de años de investigación y de un gran número de pruebas de eficacia, y seguridad.

En entrevista para CNN, el especialista indicó que las naciones tendrían que crear estrategias para coexistir con el coronavirus SARS-CoV-2, y para poder atender el creciente número de infecciones por covid-19.

"Es absolutamente esencial que todas las sociedades en todas partes se coloquen en una posición en la que puedan defenderse contra el coronavirus como una amenaza constante y puedan realizar actividades sociales y económicas con el virus en nuestro medio".

También lee: ¿Por qué vuelven a dar positivo los pacientes recuperados de covid-19?

En caso de que no exista una vacuna contra la covid-19, o al menos no en un futuro cercano, las sociedades tendrían que aprender a vivir rodeados de la enfermedad. De acuerdo con el especialista, algunas actividades económicas se reabrirían paulatinamente y la vida cotidiana tendría que adoptar una nueva realidad.

En este escenario, las pruebas y los rastreos médicos se convertirían en parte de la vida diaria. La enfermedad no se detendría, pero se podrían adoptar conductas que permitieran que la propagación del virus sea mínima.

Las actividades laborales y educativas tendrían que crear nuevas formas de trabajo, asumiendo las actividades a distancia como una alternativa efectiva para evitar el contagio de sus trabajadores. Sin embargo, la adopción de una nueva realidad permeada de covid-19 podría ser más difícil en las poblaciones de bajos recursos.

Nabarro menciona que en un panorama sin vacuna contra el virus causante de la covid-19, se podrían volver a presentar brotes en comunidades o ciudades enteras, por lo que la ciudadanía tendría que estar preparada para volver a la cuarentena en cualquier momento.

También lee: FDA cambia sus políticas para autorización de pruebas rápidas de covid

Una epidemia sin vacuna

Si no se logra desarrollar la vacuna contra el coronavirus, ésta no sería la primera epidemia sanitaria sin un inmunizador, pues hasta ahora el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) no tiene una vacuna que logre prevenirlo, esto tras 34 años de su descubrimiento.

Se estima que el VIH ha acabado con la vida de 32 millones de personas alrededor del mundo y pese a que cientos de investigaciones se han centrado en encontrar cómo prevenirlo esto no ha sido posible, pues la enfermedad tampoco tiene cura.

En su momento, cuando se descubrió la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, especialistas estimaron que en cerca de dos años podrían desarrollar una vacuna contra la enfermedad pero, debido a la naturaleza del virus, no ha sido posible encontrar un inmunizador para la enfermedad.

Sin embargo, los especialistas se mantienen positivos ante la posibilidad de crear una vacuna contra el coronavirus, pues de acuerdo con los análisis realizados hasta ahora, éste no muta y podrá ser más fácil desarrollar un inmunizador que proteja a la sociedad de la infección.