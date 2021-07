¿Qué puedo hacer si mis familiares no están vacunados vs covid?

Todo parece marchar de la mejor manera, considerando que nos encontramos en una emergencia sanitaria. En días recientes te pusieron la vacuna covid y te sientes seguro de que estás más protegido que si no te la hubieran puesto. Sin embargo, existe un problema... algunos de tus familiares todavía no reciben la inyección. ¿Sabes qué procede?, ¿Cuáles son los cuidados en la pandemia que debes tomar?

Se sabe que la mejor manera de estar protegidos contra el coronavirus es la vacunación, pero que esta por sí sola no es 100% efectiva y que la protección aumenta si continuamos con las medidas de prevención independientemente de si ya nos vacunaron o no. ¿Qué podemos hacer al respecto si no todos se encuentran en nuestra situación?

Cuidados en la pandemia: ¿Qué hacer si yo ya me vacuné pero los demás no?

El Children´s Hospital of Philadelphia indica que si alguien puede infectarse, eso quiere decir que el SARS-CoV-2 puede reproducirse en su cuerpo, por lo que las personas deben cuidarse independientemente del estado de vacunación.

Dicho hospital agrega que es mejor ser alguien no vacunado en un grupo de individuos totalmente vacunados que una persona con el esquema completo de vacunación entre gente que todavía no recibe la inyección.

Los cuidados en la pandemia deben seguir sin importar si ya te pusieron la vacuna o no y esta institución de salud precisa que aunque todas las personas en una casa se encuentren vacunadas, es importante recordar que mientras el virus se encuentre circulando, van a seguir siendo necesarias las medidas de salud pública.

¿Son frecuentes las infecciones en personas vacunadas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que hay que seguir con los cuidados en la pandemia, pues la variante Delta, que ahora predomina en muchas regiones, puede afectar también a las personas que ya recibieron la inyección.

"Las infecciones se dan solo en un pequeño porcentaje de individuos que ya están totalmente vacunados, incluso con la variante Delta de coronavirus. Sin embargo, la evidencia preliminar sugiere que las personas que ya recibieron el par de dosis y se infectan con la variante Delta pueden transmitirla a otras", señalan los CDC.

Por ello, los centros actualizaron sus recomendaciones provisionales de salud pública para personas totalmente vacunadas el pasado 28 de julio y emitieron estas sugerencias:

+ Uso del cubrebocas en entornos públicos interiores si están en una zona de transmisión alta o considerable.

Si ya tienes el esquema completo de vacunación, puedes optar por el uso de cubrebocas independientemente del nivel de transmisión, especialmente si tú o alguien de tu casa tiene un sistema inmune débil, presenta un mayor riesgo de contraer una infección grave o si hay alguien que todavía no esté vacunado. Recuerda que las personas con enfermedades como padecimientos del corazón, diabetes, sobrepeso, obesidad o diabetes y los adultos mayores tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, por lo que es importante seguir con los cuidados en la pandemia para cuidarte y protegerlos.

+ Si presentas síntomas parecidos a los del coronavirus, no hay que dar nada por sentado y acudir a que te hagan una prueba covid

En caso de que hayas estado con una persona que recientemente dio positiva, deberás hacerte una prueba de 3 a 5 días posteriores a la exposición y usar un cubrebocas en lugares públicos interiores durante 14 días después de haber estado con esa persona o hasta que el resultado de la prueba salga negativo.

+ Aislarte si diste positivo por coronavirus en los 10 días previos o si te encuentras experimentando síntomas de la infección .

+ Continuar con los cuidados en la pandemia y Seguir con todas las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales o territoriales que apliquen.