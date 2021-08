¿Qué puedes hacer si das positivo a covid después de haberte vacunado?

Si alguna vez te has preguntado si puedes tener una infección después de la vacunación covid , te tenemos noticias: sí puedes. Sin embargo, ¿sabes qué hacer si te pasa?, ¿Deberías ponerte en cuarentena?, ¿Hay riesgo de que contagies a los demás? Esto es lo que dicen los especialistas al respecto.

Infección después de la vacunación covid: ¿Qué debes hacer si das positivo en la prueba?

Primero que nada, es importante que sepas que de acuerdo con la doctora Katherine O'Brien, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el que las vacunas sean altamente efectivas no significa que el 100% de las personas van a estar protegidas el 100% del tiempo, ya que no existe en la actualidad ninguna vacuna que otorgue ese nivel de protección para ningún padecimiento. Esto hace que se puedan dar casos de infecciones en individuos que ya recibieron el esquema completo de vacunación y en aquellos que nada más han recibido medios esquemas.

"Esto no quiere decir que las inyecciones no sirvan. Tampoco que haya algún problema con ellas. Quiere decir que no toda la gente que es vacunada va a tener una protección del 100%", dijo la experta durante una conversación científica de la OMS.

De hecho, ya se han llegado a dar casis de infección después de la vacunación covid en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron en mayo de 2021 que hasta el 30 de abril de 2021 habían sido notificados 10 mil 262 casos de este problema de salud en 46 territorios y estados de la nación.

¿Por qué se está dando la infección después de la vacunación covid? La Escuela de Medicina de la Universidad de Yale precisa que este fenómeno se está dando alrededor del planeta debido, en gran parte, a la alta transmisibilidad de la variante delta.

Esta institución educativa menciona que aparte de la preocupación por enfermarse, muchas personas también se preocupan por contagiar a sus seres queridos o a otras personas aun estando completamente vacunadas. La escuela indica que según los CDC, esto es algo posible.

"Recibir la inyección es la mejor manera de evitar una infección después de la vacunación covid (que todavía se puede dar pero con menos frecuencia que si no estuvieras vacunado) y por lo tanto proteger a tus seres queridos", dice la especialista en padecimientos infecciosos de Yale, Jaimie Meyer.

Ok, diste positivo en una prueba después de recibir el par de dosis... ¿Sabes qué hacer después?

La doctora Leana Wen explica para CNN que en caso de presentar una infección después de la vacunación covid, la persona debería seguir protocolos estrictos de aislamiento, ya que se debe asumir que ese individuo es capaz de infectar a otros de coronavirus. En caso de presentar síntomas, dice Wen, se debe realizar un aislado de 10 días como mandan los CDC y en caso de ser asintomático pero tener el resultado negativo, también se debe seguir este protocolo (10 días de cuarentena).

"En caso de presentarse una infección después de la vacunación covid en el hogar, todos los que vivan ahí deberán hacerse una prueba debido a que son "contactos cercanos" del infectado. Aquellas personas que no estén vacunadas y tengan este contacto cercano deben ponerse 10 días en cuarentena. Si tienen una prueba negativa cinco días después de la exposición, pueden recortar el aislamiento a siete días. No pueden estar en público durante este periodo", detalla la especialista para CNN.

En el caso de las personas con esquemas completos de vacunación, al estar expuestos a una persona que tuvo una infección después de la vacunación covid, la doctora señala que no se deben poner en cuarentena a menos de que presenten síntomas y aun así deberían hacerse la prueba dentro de tres a 5 días luego de que estuvieron expuestos, además de tener que usar el cubrebocas cuando estén afuera. Esto es para tener una protección extra.

(Con información de CNN)