¿Qué opinan expertos sobre lo que dijo AMLO tras recuperarse de covid?

El presidente López Obrador dijo que el ejercicio fue clave para su recuperación y que seguirá sin usar cubrebocas porque ya no contagia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que ya dio negativo a la prueba de detección de covid-19, tras haber estado en aislamiento en Palacio Nacional desde el 24 de enero, cuando comenzó a experimentar síntomas leves de la enfermedad.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario dejó claro que seguiría sin usar cubrebocas, que había enfermado por no abusar al aplicarse la vacuna contra covid-19 y que algo que le ayudó a superar la enfermedad, fue su hábito de hacer deporte.

¿Qué opinan los expertos al respecto? A continuación, te lo decimos.

AMLO se recupera de covid-19 y dice NO al cubrebocas

Tras recuperarse de covid-19, el presidente de México mencionó que no usará cubrebocas, pues los médicos que lo atendieron le aseguraron que no era necesario debido a que ya no contagia. No obstante, la evidencia científica demuestra que eso no es del todo cierto.

Al respecto, el doctor Joshua Septimus, profesor de medicina clínica y director médico de la Clínica de Cuidados de Primer Nivel del Hospital Houston Methodist, comenta que una persona recuperada puede seguir siendo infecciosa por algún tiempo después de recuperarse.

"Existe evidencia de que una persona que no ha tenido ya ningún síntoma de enfermedad por 72 horas aún continúa expulsando pequeños volúmenes del virus a través de las gotitas respiratorias y no se sabe bien cuánto tiempo dura este proceso de expulsión del virus", destaca.

De acuerdo con el experto, esto significa que, aunque una persona ya esté recuperada, debe seguir usando el cubrebocas, especialmente cuando sale a lugares públicos o está en casa con otras personas.

"La utilización del cubrebocas, aun cuando ya se haya tenido la enfermedad tendría sentido porque una persona que ya es inmune no quiere decir que no pueda contagiar, lo que quiere decir la inmunidad es que no puede enfermar pero si se contagia, mientras se elimina el virus lo puede transmitir", señala por su parte el doctor Malaquías López Cervantes, profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en entrevista con SuMédico.

Así mismo, el experto destacó que el cubrebocas es importante debido a que el virus está teniendo cambios o mutaciones que están dando origen a nuevas cepas. Según López Cervantes, hay por lo menos una de ellas que se sospecha puede evadir los anticuerpos que genera la primera versión del virus y que puede hacer que las vacunas pierdan la efectividad que hemos visto. Eso significaría que una persona que ya enfermó puede volver a enfermar con estas versiones nuevas.

"Ahora más que nunca es importante mantener las medidas que tenemos al alcance, pero finalmente no usar cubrebocas es una decisión individual, en el caso del presidente, no encontramos razón basada en la evidencia científica, fue algo personal y habrá que aceptarlo", afirma.

Por su parte, Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, en entrevista con Carlos Loret de Mola, indicó que el presidente López Obrador debería usar cubrebocas ya que no hay certeza de cuánto tiempo de inmunidad tienen las personas ya contagiadas debido a que ahora hay nuevas variantes.

"Es importante que los mandatarios usen cubrebocas y no minimizar el efecto de la enfermedad", indicó.

Ejercicio y buena alimentación fue clave para su recuperación

Otra de las declaraciones que hizo López Obrador durante su conferencia es que el deporte fue clave en su recuperación, pues él practica con frecuencia beisbol. Destacó que no solo en esta pandemia, sino en cualquier enfermedad el ejercicio puede ser fundamental para resistir mejor, al igual que la buena alimentación.

En ese sentido, Luis Camas, residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física Deportiva de la UNAM, señala que la actividad física y el ejercicio si coadyuvan en la lucha contra covid-19, pues su práctica habitual otorga efectos similares a los de los medicamentos contra enfermedades metabólicas y para la salud mental.

Según el experto, el ejercicio ayuda al cuerpo humano a enfrentar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 debido a que produce un efecto protector en el parénquima pulmonar, reduce la inflamación sistémica y disminuye el riesgo de que se presenten receptores donde el virus llega a replicarse dentro de los sistemas cardiovascular y cardiopulmonar, además de que fortalece el sistema inmune.

"Una persona que tiene mayor capacidad aeróbica tiene menor riesgo de mostrar cuadros severos de covid-19 y estadías prolongadas en terapia intensiva, a la vez que goza de mayor probabilidad de salir de la enfermedad", puntualiza en Gaceta UNAM.

Respecto a la buena alimentación, especialistas recomiendan en EFE Salud retomar la dieta tradicional mexicana basada en alimentos frescos y reducir al mínimo el consumo de productos ultraprocesados pues es algo clave para lograr sobrevivir al coronavirus.

"Vale la pena recalcar que, si bien no se conoce un medicamento que cure el coronavirus, una dieta adecuada ayuda para que el sistema inmune funcione adecuadamente. No es lo mismo enfrentar un virus con una alimentación basada en alimentos ultraprocesados que con alimentos naturales y frescos", afirma Irma Angélica Hernández, especialista en química de alimentos.

No obstante, aunque estos factores podrían ayudar, el doctor Malaquías López señala que no en su totalidad, por lo que no se debe asumir que alguien más activo o con mejor salud se recuperará más rápido.

"No se sabe qué tanta diferencia en las tasas de ataque de coronavirus existe entre las personas que hacen ejercicio y las que no en México, entonces sí puede ayudar la alimentación y la condición física, pero no se sabe exactamente cuánto ni se puede decir que gracias a eso se logró la recuperación", enfatiza.

¿Por qué se contagió de covid-19?

El presidente López Obrador dio dos explicaciones por las que se contagió de covid-19. La primera, fue, según sus declaraciones, porque no se vacunó. "No abusé, pude haberme vacunado", dijo, haciendo referencia a los jefes de estado que se vacunan con el pretexto de que ellos dan el ejemplo y para que la gente no le tema a la vacuna.

En segundo lugar, dijo que enfermó debido a que tiene que salir a trabajar como millones de mexicanos, por lo que no podía quedarse todo el tiempo encerrado. "No se puede vivir encerrado", apuntó.

Una vez más, expertos indican que, en el primer caso, la falta de vacuna no es la única causa por la que se puede enfermar de covid-19, pues incluso con la vacuna, existe un riesgo de contraer la enfermedad.

En ese sentido, San diego Union Tribune, destaca en un artículo que ninguna vacuna es 100% efectiva, además de que no ofrecen una protección inmediata, pues el sistema inmunológico tarda aproximadamente dos semanas en producir anticuerpos que bloquean las infecciones virales y en el caso de las vacunas contra covid-19, podrían tardar un poco más porque requieren de dos dosis.

Además, es posible que las vacunas no impidan propagar el virus pues, aunque se sabe que la vacuna de covid-19 previene la enfermedad, no está claro si también previenen la transmisión. "En otras palabras, una persona vacunada podría transmitir el virus, incluso si no se siente enferma", afirma Saskia Popescu, epidemióloga con sede en Phoenix.

Hasta que la evidencia científica pueda saber con exactitud lo que sucede, lo ideal es usar cubrebocas aunque se tenga la vacuna, pues es la forma más segura de proteger a quienes nos rodean.

"Las vacunas tienen niveles de protección diferentes. De forma equivocada creemos que cuando una vacuna dice tener 90% de efectividad nos protege en ese nivel, pero no es así, ello significa que si se vacunan a 100 personas, 90 quedan protegidas, pero 10 no debido a que la vacuna no desarrolla la inmunidad", puntualiza el doctor de la UNAM.

"Esta variación en el efecto de la vacuna puede surgir por las condiciones genéticas individuales o porque el medicamento no se almacenó de forma correcta. Desafortunadamente no se sabe con exactitud quien sí está protegido y quien no con la vacuna", agrega.

Respecto a la segunda razón que dio el presidente, la propia Secretaria de Salud ha reiterado desde el inicio de la pandemia que los más seguro es quedarse en casa tanto como se pueda, especialmente si la localidad en la que se vive está en semáforo rojo.

"Quien ya enfermó y se recuperó puede tener confianza en la inmunidad, pero se debe mantener una actitud prudente, porque haberse curado no es una carta libre para hacer lo que sea. Para quienes no han enfermado, la recomendación es no bajar la guardia, quedarse en casa todo lo posible, usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia y evitar las reuniones con mucha gente para no contagiarse", recomendó López Cervantes.

¿Qué tratamiento tuvo el presidente López Obrador?

El mandatario dio a conocer que recibió un tratamiento experimental que se investiga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", que consta de antivirales y antiinflamatorios, el cual, dijo, le sirvió para salir delante de la infección de covid-19.

"Se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo el Instituto de Nutrición, entonces acepté, me empezaron a aplicar un medicamento antiviral y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados", indicó López Obrador.

Al respecto, el doctor Malaquías López explica que los antiinflamatorios como la dexametasona sí funcionan en una etapa de la enfermedad, pero no desde el principio y en el caso de los antivirales, hay uno en especial llamado Remdesivir que es muy efectivo pero que en México no se ha podido hacer la importación por falta de permisos.

"Así que si le dieron al presidente ese tratamiento se lo dieron por ser quien es, no porque se tenga el tratamiento para todos los enfermos en el país, aunque aparentemente no llegó a la etapa inflamatoria donde ocurre la tormenta de citoquinas", puntualizó el experto.

"Hay otros tratamientos más novedosos, como los anticuerpos monoclonales que le dieron al ex presidente Donald Trump y que de manera académica se podría decir que son útiles, pero tampoco están en México como tratamiento habitual", agregó.

Finalmente, el presidente López Obrador dijo en conferencia que padeció de síntomas como dolores de cuerpo, un poco de temperatura y que se realizó un estudio en el que detectaron que la covid había llegado a sus pulmones y por ello se decidió que entrara al tratamiento experimental.

"El domingo que me hicieron una radiografía ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento", dijo.

