Usar cubrebocas es una medida auxiliar para evitar la propagación de covid-19

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 07/12/2020

07/12/2020 12:29 hrs.

Cuando la pandemia del nuevo coronavirus alcanzó a México y a los demás países surgieron muchas dudas sobre cuál era la forma efectiva de protegerse del virus. La mascarilla médica N95 estándar se agotó y era muy difícil poder conseguir una, sin embargo, conforme han avanzado los meses, se han ido aclarando dudas de cómo cuidarnos del virus, pero ¿qué necesita tener un cubrebocas para protegerte de covid-19?

En la actualidad, México acumula un millón 175 mil 850 casos confirmados por covid-19, además de que 109 mil 717 personas han perdido la batalla contra este virus.

También lee: Prueban medicamento antiviral que previene la transmisión de covid-19

En repetidas ocasiones, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha recomendado explícitamente el uso del cubrebocas como una medida auxiliar durante la pandemia de covid-19.

¿Qué necesita tener un cubrebocas para protegerte del covid-19?

Linsey Marr, profesora de ingeniería Civil y ambiental en Virginia Tech y una de las principales científicas de aerosoles del mundo, dirigió una investigación que aprobó 11 materias diferentes de cubrebocas. Los hallazgos confirmaron lo que otros laboratorios han encontrado: no se necesita una mascarilla medica N95 estándar para estar a salvo de covid-19. La mascarilla de tela adecuada, bien ajustada, hace un buen trabajo para filtrar las partículas virales del tamaño que más probablemente causan la infección.

Marr y sus colegas encontraron que le puedes hacer pequeñas modificaciones al cubrebocas para mejorar su eficacia y así, protegerte a ti y a otros de potenciales partículas infecciosas.

(Foto: El tiempo)

Formas de mejorar el cubrebocas

-Tres capas son mejores que dos: La mejor mascarilla tiene dos capas de material exterior fuertemente tejidas con un material filtrante en el medio, explicó Marr. Se puede usar material quirúrgico de otro cubrebocas o incluso, un trozo de bolsa de aspiradora como filtro entre dos piezas de tela. Los filtros de café son una opción, pero pueden ser menos transpirables. Si te gusta el cubrebocas de dos capas, puedes usarlo sobre una mascarilla quirúrgica cuando quieras una protección adicional. Una mascarilla de tela bien ajustada con una tercera capa de filtro puede detener entre el 74 y el 90 por ciento de las partículas de riesgo, de acuerdo a los investigadores.

-El material flexible es mejor: El material rígido crea huecos. Busca un cubrebocas hecho de material flexible bien tejido que se adapte a tu cara. Las mascarillas con alambre que se pueden moldear alrededor de la nariz también se adaptan mejor al cerrar los espacios donde el aire puede escapar y filtrarse.

-Los lazos son mejores que los elásticos que se ajustan a las orejas: Los cubrebocas que se atan alrededor de la cabeza se ajustan mejor y pueden ser más cómodas. Las mascarillas con elásticos que se ajustan a las orejas pueden dejar espacios más grandes alrededor de tu cara y causar que te duelan las orejas cuando utilizas la mascarilla por mucho tiempo.

-Las caretas deben usarse con cubrebocas: Los protectores faciales por sí solos ofrecen poca o nula protección. Aunque la careta de plástico transparente es impermeable, el aire se filtra por los bordes. Una careta combinada con un cubrebocas ofrece protección adicional, particularmente para los ojos.

(Foto: T3 Magazine México)

-El cubrebocas bien ajustado protege al que lo usa: Marr y sus colegas probaron el cubrebocas de tela por lo bien que protegían a los demás (protección externa) así como al portador (protección interna). Los investigadores descubrieron que, aunque los cubrebocas son más eficientes para filtrar los gérmenes salientes, también detienen los gérmenes entrantes, casi al mismo ritmo en la mayoría de los casos. Las mascarillas que hicieron un mal trabajo protegiendo al portador fueron hechas con materiales rígidos y se usaban sin ajustarse bien y con huecos alrededor de los bordes.

Las personas que usan cubrebocas están protegidas

Pese a que un estudio realizado en Dinamarca y publicado en Annals of Internal Medicine sugirió que los cubrebocas no protegen al portador, Marr señaló que en ese estudio muchas personas no las estaban usando de manera adecuada. "Menos de la mitad usaba los cubrebocas según las instrucciones", señaló Marr. Aunque los hallazgos de la investigadora provienen de un laboratorio, más que del mundo real, dijo que la última investigación de su grupo debería tranquilizar a las personas que usan mascarillas bien ajustadas, en el sentido de que están recibiendo protección adicional contra los gérmenes de otras personas.

Continua leyendo: Fumar aumentaría el riesgo de dar positivo por covid-19

(Con información de: New York Times)