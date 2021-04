La llegada de la vacuna contra el covid ha dado esperanzas a la humanidad de volver a tener la vida que antes teníamos, sin embargo, estas vacunas siguen en constante estudio, ahora se ha descubierto que hay factores que afectan la respuesta de la vacuna contra covid.

¿Qué factores afectan la respuesta de la vacuna contra covid?

La capacidad de generar respuestas inmunes humorales a las vacunas contra la covid-19 puede verse reducida por el índice de masa corporal, la edad y el sexo.

Los hombres mayores de 47 años con sobrepeso serían los principales afectados.

Los datos fueron sacados específicamente a la vacuna de ácido ribonucleico mensajero (ARNm), BNT162b2, desarrollada por BioNTech y Pfizer. El estudio no ha sido revisado por otros científicos y abarcó un universo pequeño de personas con sobrepeso.

El estudio involucró a 248 trabajadores de la salud que recibieron cada uno dos dosis de la vacuna. De los participantes, 99.5 por ciento desarrolló una respuesta inmune humoral después de la segunda dosis. Esas respuestas variaron según el índice de masa corporal (IMC), la edad y el sexo.

"Los hallazgos implican que las mujeres, las personas en su peso y los jóvenes tienen una mayor capacidad para generar respuestas inmunes humorales en comparación con las poblaciones de hombres, con sobrepeso y mayores" publicaron el doctor Raúl Pellini, profesor del Istituto Regina Elena de la Red del Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) en Roma, Italia.

"Hasta donde sabemos, este estudio es el primero en analizar la respuesta a la vacuna contra la covid-19 en correlación con el índice de masa corporal", señalan.

"Aunque se necesitan más estudios, estos datos pueden tener implicaciones importantes para el desarrollo de estrategias de vacunación contra la covid-19, particularmente en personas con obesidad", indican.

Si los datos son confirmados por estudios más grandes, "dar a las personas con obesidad una dosis adicional de la vacuna o una dosis más alta podrían ser opciones a evaluar en esta población".

(Foto: Pinterest)

Este estudio contradice lo que indican los ensayos de la vacuna Pfizer/BioNTech

El hallazgo del índice de masa corporal aparentemente contradice los datos finales del ensayo clínico de fase 3 de la vacuna, que salió a la luz el 31 de diciembre de 2020 en The New England Journal of Medicine. En este estudio, la eficacia de la vacuna no difirió según el peso de los participantes.

Akiko Iwasaki, profesora de inmunología en Howard Hughes Medical Institute e investigadora de la Facultad de Medicina de la Yale University en New Haven, Estados Unidos, señaló que, aunque el estudio italiano actual mostró niveles algo más bajos de anticuerpos en personas con obesidad en comparación con las personas que no tenían obesidad, el ensayo de fase 3 no encontró diferencias en las tasas de infección sintomática.

"Estos resultados indican que incluso con un nivel ligeramente más bajo de anticuerpos inducidos en personas con obesidad, este nivel era suficiente para proteger contra una infección sintomática", aseguró Iwasaki.

(Foto: Freepik)

Otras vacunas también reducen su efectividad en personas con sobrepeso

El doctor Pellini y sus colegas señalan que las respuestas a las vacunas contra la influenza, la hepatitis B y la rabia también se reducen en las personas con obesidad, en comparación con las personas con un peso en rango normal.

Sin embargo, dicen, fue especialmente importante estudiar la efectividad de las vacunas contra la covid-19 en personas con obesidad, porque es un factor de riesgo importante de morbilidad y mortalidad en covid-19.

"El estado constante de inflamación de bajo grado, presente en las personas con sobrepeso, puede debilitar algunas respuestas inmunes, incluidas las iniciadas por las células T, que pueden matar directamente las células infectadas", indican los especialistas.

El estudio se hizo a un grupo reducido de personas con obesidad

Los informes enfatizan que la investigación italiana se publicó como una versión preliminar y no ha sido revisada por otros científicos.

Señalan que de las 248 personas que participaron en esta investigación solo 26 padecían de obesidad.

"Siempre supimos que el índice de masa corporal era un enorme predictor de pobre respuesta inmune a las vacunas, por lo que este trabajo es sin duda interesante, a pesar de que se basa en un pequeño conjunto de datos y es un informe preliminar", dijo Danny Altmann, profesor de inmunología en el Imperial College London, en Reino Unido.

"Confirma que tener una población vacunada no es sinónimo de tener una población inmune, especialmente en un país con alta obesidad, y enfatiza la necesidad vital de programas de monitoreo inmunológico a largo plazo", agregó.

(Foto: Freepik)

Las respuestas de anticuerpos difieren según el IMC, la edad y el sexo

En el estudio italiano, se asignó a los participantes (158 mujeres y 90 hombres) a recibir una dosis de vacuna BNT162b2 con un refuerzo el día 21. Se recolectaron muestras de sangre y nasofaringe al inicio del estudio, y 7 días después de la segunda dosis de vacuna.

Después de la segunda dosis, 99.5 por ciento de los participantes desarrollaron una respuesta inmune humoral; una persona no respondió. Ninguna resultó positiva a coronavirus.

Los títulos de anticuerpos de unión al SARS-CoV-2 fueron mayores en los participantes más jóvenes que en los mayores. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre la edad igual o menor a 37 años, en comparación con los de 47 a 56 años, los de edad igual o menor a 37 años y menor frente a los mayores de 56 años y los de 37 a 47 años frente a los mayores de 56 años.

(Foto: Pinterest)

La respuesta de los anticuerpos fue significativamente mayor en mujeres que en los hombres.

Las respuestas humorales fueron mayores en personas con índice de masa corporal dentro del rango de peso normal y aquellas con índice de masa corporal dentro del rango de peso bajo, en comparación con personas con sobrepeso y aquellos con obesidad.

"Nuestros datos enfatizan la importancia de un estrecho seguimiento de la vacunación de las personas con obesidad, teniendo en cuenta la creciente lista de países con problemas de obesidad", señalan los investigadores.

La hipertensión también se asoció con títulos de anticuerpos más bajos, pero perdió significación estadística después de la comparación por edad.

"Creemos firmemente que nuestros resultados son extremadamente alentadores y útiles para la comunidad científica", concluyeron el doctor Pellini y sus colaboradores.

(Con información de: Medscape)