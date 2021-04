Recientemente se ha advertido que India es uno de los países que actualmente atraviesa una de las crisis más dramáticas por la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus y en ese sentido, una publicación en The New York Times (NYT), advierte que una evidencia anecdótica, pero no concluyente sugiere que la variante particular llamada B.1.617 impulsa el empeoramiento del brote en el país.

Pese a lo anterior, los investigadores fuera de la India dicen que los datos sobre dicha variante son limitados, pero según la información de NYT varios médicos señalan evidencia anecdótica de que incluso las personas que han sido vacunadas por completo se están enfermando.

¿Qué está pasando con la dramática crisis de covid en India?

Para el cardiólogo del Hospital Sir Ganga Ram, Sujay Shad la ola actual de covid tiene un comportamiento clínico diferente:

"Está afectando a los adultos jóvenes. Está afectando a las familias. Es algo completamente nuevo. Los bebés de dos meses se están infectando".

Según los especialistas, las diferentes variantes de covid parecen dominar partes específicas de la India:

1. La variante B.1.617 se ha detectado en un gran número de muestras del estado central de Maharashtra.

2. La variante B.1.1.7 está aumentando rápidamente en Nueva Delhi.

Nuevas variantes son más contagiosas

El doctor Jeffrey Barrett, director de la iniciativa de genómica covid-19 en el Instituto Wellcome Sanger en Gran Bretaña explica que las nuevas variantes de covid pueden ser más transmisibles:

"Hay variantes que son más transmisibles de lo que todos enfrentamos hace un año. Las cosas pueden cambiar muy rápido, por lo que, si un país no reacciona con la suficiente rapidez, las cosas pueden ir de mal en muy mal muy rápidamente".

Más allá de las nuevas variantes como el factor que impulsa la mortal segunda ola de covid en la India, los expertos también señalan las siguientes tres razones posibles:

1. Bajo índice de vacunación

2. Relajación de las medidas preventivas

3. Gestión inadecuada.

Respecto al último punto, el doctor Thekkekara Jacob John, virólogo senior en el estado sureño de Tamil Nadu hace un señalamiento al sistema de salud en India:

"En India, el sistema de atención médica no estaba alerta por el impacto de las variantes en el hogar, incluso cuando comenzaron a extenderse a nivel mundial. No estábamos buscando variantes en absoluto. En otras palabras, perdimos el barco".

La advertencia de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este miércoles 28 de abril que la variante india del coronavirus causante de la covid-19, que podría estar detrás de la actual crisis de la pandemia en el sur de Asia, muestra en estudios de laboratorio indicativos de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos:

- La variante incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión y menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos de anticuerpos monoclonales.

- Algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante.

- Estudios preliminares con la vacuna Novavax-Covaxin muestran que ésta no es capaz de contrarrestarla.

Finalmente, información publicada por EL ESPAÑOL refiere que India ya concentra casi un 40 % de los nuevos casos en todo el mundo y la variante detectada primero en pacientes de ese país a finales de 2020, está siendo estudiada mediante más de 1,200 secuenciaciones de su genoma en 17 países, entre ellos la propia India, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.

