Entre las técnicas que se estudian como alternativa para el tratamiento de los pacientes con covid grave, está la la ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation), en español "oxigenación por membrana extracorpórea".

Se sabe que el nuevo coronavirus detrás de la pandemia de la covid-19, ingresa a las vías respiratorias y puede dificultar la respiración; alrededor del 6% de las personas que tienen covid-19 se enferman de forma grave y aproximadamente 1 de cada 4 pacientes que presentan la enfermedad de forma grave requerirán de un ventilador para ayudarlos a respirar.

¿Qué es y para qué sirven un ventilador en casos de covid-19? Es una máquina que ayuda a las personas que han perdido la capacidad de respirar y sirven en los casos de covid porque la enfermedad causa inflamación en las vías respiratorias e impiden que los pulmones inhalen y exhalen de forma normal para tomar el oxígeno y expulsar dióxido de carbono. La enfermedad causada por el nuevo coronavirus puede hacer que los pulmones se llenen de líquido.

¿Qué es ECMO y cómo funciona contra covid grave?

En ese sentido una publicación en The New York Times resalta que a lo largo de la pandemia, los médicos estadounidenses se han encontrado en una posición de racionar abiertamente un tratamiento que no se trataba de ventiladores; ECMO:

"Fue limitada la disponibilidad de ECMO, que requiere un equipo costoso similar en concepto a una máquina de corazón y pulmón personal especialmente capacitado que pueda proporcionar monitoreo constante y enfermería individual, lo que obligó a tomar decisiones crudas en los pacientes".

Así, según se lee en NYT, los médicos trataron de seleccionar a las personas con mayores probabilidades de beneficiarse pero:

"Docenas de entrevistas con personal médico y pacientes en todo el país, e informes dentro de cinco hospitales que proporcionan ECMO, revelaron que en ausencia de sistemas regionales de intercambio para garantizar la equidad y adaptar los recursos a las necesidades, se permitió que los hospitales y los médicos aplicaran criterios distintos con la cobertura de seguro, la geografía e incluso las apelaciones personales que tuvieron una influencia".

En ese sentido, entrevistado por NYT, el doctor Ryan Barbaro, médico de terapia intensiva en Michigan y encargado del registro internacional de pacientes con covid-19 que ha recibido ECMO, dijo que es inquietante tomar ese tipo de decisiones:

"Los pacientes murieron porque no pudieron obtener ECMO".

¿Qué es ECMO?

Se trata de una máquina que, por medio de filtros, bombas, tubos y monitores, oxigena la sangre, aunque requiere en todos los casos un monitoreo constante de los enfermos y no se encuentra disponible en todos los hospitales.

ECMO puede llevar a cabo el trabajo de los pulmones y en algunos casos, también del corazón.

La ECMO es una modalidad de soporte temporal artificial del sistema respiratorio y/o cardiovascular utilizado en el tratamiento de la falla cardiopulmonar alterna a tratamientos convencionales.

¿Cómo funciona la ECMO?

La sangre del paciente es drenada del organismo desde una cánula colocada en una vena central, pasada a través de un oxigenador de membrana y refundida a través de una cánula que puede colocarse en una arteria o vena. Una bomba centrifuga que genera presión negativa crea un gradiente de presión necesario para establecer el flujo de sangre.

Básicamente, esta tecnología permite extraer la sangre y la oxigena antes de regresarla al cuerpo cuando fallan el corazón o los pulmones, es una herramienta de la medicina moderna.

La terapia ya ha sido utilizada previamente en otras epidemias causadas por virus respiratorios, por ejemplo, con la gripe AH1N1 u otros coronavirus como el middle east respiratory sindrome (MERS), con resultados positivos.

El dispositivo que reemplazaría los pulmones contiene una membrana que permite el intercambio de gases, es decir, elimina el dióxido de carbono y agrega oxígeno a la sangre, también ha mostrado ser eficaz para la oxigenación de la sangre uno de los máximos requerimientos de los pacientes con covid-19.

Las limitaciones...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contemplado esta alternativa para los pacientes con covid-19 con niveles de oxígeno muy bajos.

El principal inconveniente de la ECMO es su disponibilidad pues son costosos y requieren de un manejo especializado y preciso; en ese sentido, los ventiladores son más disponibles y menos laboriosos de manejar. Algunos investigadores además resaltan que por lo anterior, no se trataría de una alternativa de primera línea en la pandemia. En México no se han realizado estudios respecto al uso de ECMO.

Con información de: OMS, Healthday y The New York Times