"¿Puedo escoger qué vacuna contra covid quiero que me apliquen?", esa es la pregunta que muchas personas se hacen. Hasta ahora en México se han recibido dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac, pero a continuación te explicamos cómo se decide cuál se te aplicará.

Si esperabas poder elegir cuál de estas vacunas se te administrará, te tenemos malas noticias porque no se puede. Las autoridades de la Secretaría de Salud son las que determinan qué vacuna se aplicará en cada zona del país; esto quiere decir que lo más probable es que al municipio en el que vives sólo lleguen dosis de alguno de esos laboratorios.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, lo explicó el pasado 9 de febrero cuando se le preguntó si la población podría seleccionar qué vacuna quiere. "No, no existe esa posibilidad, el plan de vacunación ha sido evaluado muy cuidadosamente, ha sido diseñado a propuesta de un grupo de personas altamente competentes.

"Este programa ha sido diseñado como un programa de salud público, un programa poblacional. No es ir al médico privado a decidir qué quiero, no, es un programa de salud pública con un enfoque poblacional y desde luego tiene una base técnica, médica de salud pública muy sólido que permite contemplar situaciones en las que pudiera haber una contraindicación médica conocida para que una persona por ciertas características no debiera recibir determinada vacuna, y estos son casos excepcionales y se harán los ajustes correspondientes, pero no es a voluntad que cada quien decida qué vacuna le toca", indicó el subsecretario.

De acuerdo con lo que han explicado las autoridades, para definir qué vacuna se distribuye en cada municipio se analizan varios factores. Uno de los principales es qué cuidados se necesitan para su manejo, ya que algunas necesitan ultracongelación. Además, se toma en cuenta cuántas dosis se recibieron y cuántas personas hay en esa zona del país, si es de alta marginación o si tiene altos niveles de letalidad por covid-19.