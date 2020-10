¿Pueden los anticuerpos atacar a nuestro propio cuerpo y no al covid?

Se trata de anticuerpos que están hechos contra nuestro propio cuerpo y pueden destruir directamente las células o dejarlas para que otros glóbulos las eliminen

ADRIÁN AGUIRRE 30/10/2020

30/10/2020 18:30 hrs.

¿Qué pasa cuando los anticuerpos cambian de objetivo y en lugar de atacar a las bacterias y virus se vuelven contra nosotros? Un artículo publicado en la plataforma medRxiv menciona que algunas personas que sobrevivieron a la covid-19 han mostrado señales de que su sistema inmunológico se ha tornado contra su propio cuerpo y que los autoanticuerpos tienen mucho que ver.

Autoanticuerpos y covid-19: cuando lo que te protege pasa a destruirte

El National Cancer Institute define los "autoanticuerpos" como los anticuerpos que están hechos contra sustancias formadas por nuestro propio cuerpo. Estos pueden destruir directamente las células que contienen las sustancias o "dejarlas en bandeja de plata" para que otros glóbulos blancos las "terminen", explica el instituto.

"Se observan con frecuencia en personas sanas. En una minoría, los autoanticuerpos derivan en la manifestación de enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Graves o la artritis reumatoide. Más del 2.5% de la población se ve afectada por una enfermedad autoinmune ocasionada por los autoanticuerpos", se puede leer en el journal Frontiers.

El portal medRxiv menciona que la infección por SARS-CoV-2 grave se encuentra vinculada con la presencia de autoanticuerpos contra varios objetivos.

"Identificamos anticuerpos autorreactivos como una característica común de la infección de coronavirus grave, localizando biomarcadores de rupturas de tolerancia que pueden indicar una inmunomodulación agresiva", explica este sitio web.

En palabras de los especialistas, no solo la covid-19 grave podría generar autoanticuerpos. "Es posible que incluso la enfermedad moderada a leve logre inducir este tipo de respuesta autoinmune. Resulta interesante ver que está sucediendo realmente", mencionó para The New York Times la inmunóloga en la Universidad de Yale, Akiko Iwasaki.

Por su parte, el inmunólogo del Centro Lowance de Inmunología Humana de la Universidad de Emory, Matthew Woodruff, escribió en The Conversation que la infección grave de covid-19 está relacionada con la producción de autoanticuerpos, así como pasa con las personas que tienen lupus.

"Dichas personas, por ejemplo, a menudo tienen anticuerpos que se dirigen a su propio ADN. En el caso del covid-19, quizás estas respuestas de anticuerpos autodirigidos efectivamente contribuyen a la gravedad de la enfermedad. Esto ayuda a explicar la aparición tardía de síntomas graves en algunos pacientes", explica Woodruff.

Autoanticuerpos y covid-19: una posibilidad durante la pandemia

La inmunóloga en la Universidad de Washington en Seattle, Marion Pepper, comenta para The New York Times que siempre que se tiene esa combinación de inflamación con muerte celular existe la posibilidad de algo peor:

"Puede emerger una enfermedad autoinmune y, lo más importante, autoanticuerpos", indicó Pepper

